कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने पहली बार बीजेपी शासित किसी राज्य के सरकारी स्कूल की तारीफ की है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने असम के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर और वीडियो देखकर स्कूल में दी जा रही सुविधाओं की तारीफ की।

रांका ने इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को धन्यवाद दिया।

दरअसल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर असम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो साझा किया था। वीडियो में स्कूल की शानदार इमारत के साथ ही कंप्यूटर लैब, क्लास और कई चीजों को दिखाया गया था।

आशुतोष रांका ने अपने X अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए स्कूल की तारीफ की। उन्होंने लिखा, “यह अच्छा स्कूल है, मामा। ऐसे और भी स्कूल बनवाइए। साथ ही, दिसपुर और रामपुर के स्कूलों को भी ठीक करवाइए। मैंने जिन दोनों स्कूलों का दौरा किया, उनकी हालत बहुत खराब थी।”

राकां ने कहा कि असम के हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इससे सहमत होंगे।

This is a good school Mama. Do make more of these.



Also, please get the schools of Dispur and Rampur fixed. Both the schools I visited were in terrible conditions.



Every child of Assam should have access to good quality education. I hope you will agree with that. https://t.co/S7qIUL7zI4 — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 29, 2026

सीजेपी का ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

सीजेपी ने पिछले कुछ दिनों से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चलाया हुआ है। सीजेपी के कार्यकर्ता राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर चुके हैं। सीजेपी ने इस दौरान स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, खराब भवन, शौचालयों की खराब स्थिति और मिड-डे मील से जुड़ी समस्याओं को उठाया था।

रांका का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें और सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस दौरान रांका ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा था।

रांका ने कहा था कि सीजेपी का संगठन पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा था कि सीजेपी छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उन्हें चिंताएं उठाने के लिए प्लेटफॉर्म देगी।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।