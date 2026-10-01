कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को बृहस्पतिवार को मरीन ड्राइव पर प्लेकार्ड्स के साथ देखे जाने के बाद मुंबई पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सीजेपी ने दो अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है।

पुलिस ने बताया कि अभिजीत दीपके को बाद में रिहा कर दिया गया।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभिजीत दीपके मरीन ड्राइव पर कुछ समर्थकों के साथ प्लेकार्ड्स लेकर पहुंचे थे। अधिकारी ने कहा, ”एक महिला निरीक्षक समेत पुलिस टीम दीपके के पास पहुंची और उन्हें एक वैन में मरीन ड्राइव थाने ले गई। थाने ले जाते समय महिला अधिकारी ने उनसे उनकी पहचान और होम टाउन के बारे में पूछा।”

अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों को थाने के वेटिंग रूम में रखा गया। कुछ ही मिनटों में अभिजीत दीपके थाने से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। दीपके को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इससे पहले दिन में अभिजीत दीपके ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उनकी मांग नहीं मानी गई तो देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे और अक्टूबर के अंत से दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन किया जायेगा।

ज्ञानेश कुमार देशद्रोही हैं- दीपके

दीपके ने कहा कि सीजेपी दो अक्टूबर को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, ”ज्ञानेश कुमार देशद्रोही हैं। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलना चाहिए।”

मुंबई पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर दीपके ने सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस शिवाजी पार्क में राजनीतिक रैली कर सकते हैं, तो सीजेपी वहां प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और वह तीन महीने तक जेल में रहने के लिए तैयार हैं।

इस बीच, रेलवे ने शिवाजी पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दादर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा- “प्लीज, कॉल न करें।” अभिजीत की इस बात को मानने वालों में उनके माता-पिता- अनीता दीपके और भगवान शंकर दीपके भी शामिल थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।