जंतर-मंतर पर शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी- आइसा के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर जुटने वाली भीड़ से निपटने के लिए कई कड़े इंतजाम किए हैं। इनमें ऐप-बेस्ड टैक्सी पर रोक, डिटेंशन सेंटर और केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती जैसे उपाय शामिल हैं।

इन दो समूहों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है और कई विपक्षी दलों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएसस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी है।

गृह मंत्रालय ने 8 से 12 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस के लिए सीएपीएफ की 221 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं। इनमें लगभग 23000 जवान शामिल हैं। महिलाओं वाली पांच पैरामिलिट्री कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। तैनाती के लिए सीआरपीएफ की कंपनियां जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से बुलाई जा रही हैं।

10 डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे

अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग जिलों में लगभग 10 डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले लोगों के लिए स्टेडियम और दूसरी तय जगहों को तैयार किया जा रहा है, जिनमें बवाना का राजीव गांधी स्टेडियम और छत्रसाल स्टेडियम शामिल हैं। नरेला, पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम दिल्ली में भी ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं।

दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग

पुलिस दिल्ली में घुसने के रास्तों पर कड़ी नजर रखेगी। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें बॉर्डर पर ही रोका और हिरासत में लिया जा सकता है।

ट्रेनों को विनियमित किया जाएगा

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के बाहर से लोगों के संभावित जमावड़े की जानकारी के आधार पर, उन्होंने दिल्ली में ट्रेनों के आवागमन को कुछ समय के लिए नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया है।

ऐप-बेस्ड कैब पर पाबंदियां

पुलिस लुटियंस दिल्ली की ओर आने-जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कैब एग्रीगेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। नई दिल्ली जिले को कड़ी सुरक्षा वाले जोन में बदलने की उम्मीद है, इसलिए अधिकारियों का कहना है कि वे इस इलाके में जाने वाली सड़कों पर एंट्री को सीमित करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कैब ऑपरेटर्स को नई दिल्ली जिले की ओर जाने वाली सड़कों पर लगी पाबंदियों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

OYO और होटलों को नई बुकिंग रोकने के लिए कहा गया

पुलिस ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली और उसके आस-पास के होटलों, गेस्ट हाउस और ठहरने की दूसरी जगहों को एक तय समय के लिए बंद रखने या नई बुकिंग न लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि पहाड़गंज के होटल मालिकों को नई बुकिंग न लेने के बारे में जानकारी दी गई है और इसी तरह की जानकारी साउथ और नॉर्थ दिल्ली के कुछ इलाकों में भी दी गई है।

शराब की दुकानें बंद रहेंगी

दिल्ली सरकार ने जनव्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुरुवार को शहर में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह बंद दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर जनव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियाती उपाय के रूप में किया गया है।

लगभग 40 मेट्रो स्टेशन बंद हो सकते हैं

संवेदनशील क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित लगभग 57 मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें बंद करने पर विचार किया जा रहा है। जुलाई में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे।

इंटरनेट पर पाबंदियां लग सकती हैं

जिन इलाकों में हिरासत में लिए गए लोगों को रखा जाएगा, वहां और लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा हालात को देखते हुए नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी ऐसी पाबंदियां लागू की जा सकती हैं।

यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है

अधिकारियों ने कहा कि जो लोग विरोध प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग या लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अगर वे पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालते हैं, पाबंदियों का उल्लंघन करते हैं या गैर-कानूनी भीड़ जुटाने में मदद करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

मीडिया कर्मियों से आईडी कार्ड साथ रखने को कहा गया

पुलिस ने मीडिया संगठनों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विरोध प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकार बैरिकेड और संवेदनशील जगहों पर अपना वैध आईडी कार्ड साथ रखें और उसे साफ तौर पर दिखाएं।

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विपक्ष ने गुरुवार को घोषणा की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ, कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से शनिवार को एक और धरना-प्रदर्शन के लिए जुटने की अपील की है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारियों और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…