केरल में कोचीन यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर भारतीय छात्रों को कैंपस में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं देने से विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक कैंपस धर्मनिरपेक्ष है इसलिए हम अपने परिसर में ऐसी किसी भी धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बता दें कि कुछ उत्तर भारतीय छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में सरस्‍वती पूजा करने की इच्‍छा जाहिर की थी। लेकिन कुलपति ने छात्रों की मांग को मानने से मना कर दिया है।

मामला कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी के कुट्टनड़ कैंपस का बताया जा रहा है। जहां कुछ उत्तर भारतीय छात्रों ने 25 जनवरी को कुलपति (वीसी) को पत्र लिखकर बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा करने के लिए 9 और 11 जनवरी को इजाजत मांगी थी। जिसे वीसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कि यह धर्मनिरपेक्ष कैंपस है, और इसमें किसी धर्मविशेष के समारोहों को अनुमति नहीं दी जा सकती। ज्वाइंट रजिस्ट्रार का कहना है कि यूनिवर्सिटी किसी खास धर्म के कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति नहीं दे सकता।

Joint Registrar,Cochin University of Science&Technology: VC has declined request by North Indian students to conduct ‘Saraswati Pooja’ in Cochin University College of Engineering, Kuttanad campus,as it's a secular campus, can't permit functions of any particular religion. #Kerala pic.twitter.com/cYXsNSgIYQ

