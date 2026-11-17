पुणे के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में टोरेंट गैस (Torrent Gas) ने सीएनजी की कीमत 1 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी है। इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी की नई कीमत 101.50 रुपये प्रति किलो हो गई है। नई दर सोमवार आधी रात यानी 17 नवंबर को रात 12 बजे से लागू हो गई है।

पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन पुणे (PDAP) के अध्यक्ष ध्रुव रुपारेल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि टोरेंट गैस ने डीलर्स को नई कीमतों की जानकारी दे दी है। इससे पहले कंपनी ने 7 अक्टूबर को सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए थे। तब कीमत 100.50 रुपये प्रति किलो हो गई थी।

सीएनजी की कीमतों में इस बढ़ोतरी से कमर्शियल वाहन चलाने वालों का खर्च बढ़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर उन टैक्सी चालकों पर पड़ने की आशंका है जो अपनी गाड़ियां सीएनजी से चलाते हैं। इसके अलावा लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को भी अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ (PCMC) में विद्यार्थी वाहन संगठन के संस्थापक बापू भावे ने कहा कि इस बढ़ोतरी से कमर्शियल टैक्सी चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ”टैक्सी चालकों को पहले से ही गाड़ियों के रखरखाव पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन वे तुरंत इसका बोझ यात्रियों पर नहीं डाल सकते। किराया बढ़ाने में भी कई दिक्कतें हैं। ऐसे में उनका मुनाफा और कम हो सकता है।”

निगडी से रोजाना काम के लिए रांजणगांव जाने वाले सिविल इंजीनियर के. जयसिंग ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बार-बार हो रही बढ़ोतरी उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं। उन्होंने कहा, ”जो लोग काम के लिए रोज लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए ईंधन पर होने वाला खर्च जरूरी है। सीएनजी की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी से भी महीने का बजट बिगड़ता है। जब कीमतें बार-बार बढ़ती हैं तो रोजाना आने-जाने का खर्च लगातार बढ़ता जाता है।”

इस बीच, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (MNGL) ने भी शुक्रवार को सीएनजी की कीमत 1.25 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी। इसके बाद कंपनी की सीएनजी की नई कीमत 99 रुपये प्रति किलो हो गई है।