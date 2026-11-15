बीजेपी की उत्तर प्रदेश यूनिट ने रविवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स और दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 209 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करके पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर वाली एक प्रेस रिलीज में पार्टी ने सर्कुलेट हो रही रिपोर्ट्स को पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया।

बयान में कहा गया, “पिछले कुछ दिनों से कुछ मीडिया आउटलेट्स, कुछ लोग और संस्थाएं लगातार यह खबर फैला रहे हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के 209 उम्मीदवारों की एक कथित लिस्ट तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा रही है। यह पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और मनगढ़ंत है। BJP इस फर्जी और झूठी खबर का पूरी तरह से खंडन करती है।”

फर्जी है उम्मीदवारों की लिस्ट वाली खबर

पार्टी ने साफ किया कि न तो बीजेपी और न ही प्रदेश नेतृत्व ने ऐसी कोई लिस्ट तैयार की है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। बयान में कहा गया है BJP एक डिसिप्लिन्ड और कैडर-बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी ने कहा कि विधानसभा या किसी भी दूसरे चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए एक अच्छी तरह से बना हुआ, डेमोक्रेटिक और पूरी तरह से संगठनात्मक प्रक्रिया है और यह अभी शुरू भी नहीं हुआ है।

रिपोर्ट्स को सोची-समझी साज़िश बताते हुए बयान में आरोप लगाया गया कि कुछ लोग पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं के बीच कन्फ्यूजन, अनिश्चितता और डर का माहौल बनाने के इरादे से मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। यूपी बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी बिना किसी सच्चाई और गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स पर किसी भी तरह से भरोसा न करें, और सिर्फ पार्टी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए जारी की गई जानकारी को ही असली मानें।

पंकज चौधरी ने क्या कहा?

इससे पहले पंकज चौधरी ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 209 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं की है और BJP मिलकर फैसला लेने की प्रक्रिया फ़ॉलो करती है। पंकज चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मुझे इस खबर का सोर्स नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैंने किसी के साथ ऐसी कोई मीटिंग नहीं की है।”

पार्टी के उम्मीदवार चुनने के प्रक्रिया के बारे में बताते हुए पंकज चौधरी ने कहा, “टिकट फाइनल होने से पहले, जिला और रीजनल लेवल से इनपुट और सुझाव इकट्ठा किए जाते हैं। फिर इन्हें स्टेट लेवल पर लाया जाता है, जहां हमारी कोर कमेटी और इलेक्शन कमेटी उन पर विचार-विमर्श करती है। इसके बाद मामला दिल्ली भेजा जाता है, जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड आखिरी फैसला लेता है। यह हमारा तय प्रोसेस है।”

पंकज चौधरी ने कहा कि वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फैलाई जा रही रिपोर्ट्स पर कमेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, “अगर कोई ऐसी खबर फैलाता है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। BJP पिछले 50 सालों से एक जैसा सिस्टम फॉलो कर रही है। फैसले एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के जरिए लिए जाते हैं, जिसमें मिलकर सलाह-मशविरा और आम सहमति शामिल होती है।BJP कोई परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी नहीं है जहां कोई एक अकेला व्यक्ति ऐसे फैसले ले सके। बल्कि, यह प्रोसेस पूरी तरह से मिलकर चलने वाला है।”

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उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी ने दलित महासम्मेलन का आयोजन किया था। इस रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। सम्मेलन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। ओवैसी का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है। पढ़ें पूरी खबर