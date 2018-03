योगी आदित्य नाथ के ड्राइवर को भरना पड़ा 500 रुपये जुर्माना, ड्यूटी पर चबा रहा था तंबाकू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्राइवर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वह ड्यूटी पर होते हुए भी तंबाकू चबा रहा था। सूबे की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी दफ्तरों में गुटखा और तंबाकू खाने पर बैन लगा दिया था सीएम ने आदेश दिया था कि स्कूलों से गुटखों के दाग हटाए जाएं और स्कूल के आसपास के इलाके में कोई भी पान-गुटखे की दुकान ना हो। इसके अलावा सरकार ने शिक्षकों के लिए भी कुछ नियम जारी किए थे। इसमें कहा गया है कि टीचर्स ड्यूटी पर पान-मसाला या गुटखा ना खाएं। साथ ही टीचर्स ‘टी-शर्ट’ पहनकर स्कूल ना आएं। शिक्षकों से मर्यादित कपड़े पहननें और मोबाइल का बेवजह इस्तेमाल ना करने को भी कहा गया था। इसके अलावा कहा गया था कि हर स्कूल में हर रोज कम से कम एक घंटे तक प्रार्थना की जाएगी और लड़कियों से कोई छेड़छाड़ का मामला सामने आता है तो उसपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

22 मार्च को मुख्यमंत्री ने एनेक्सी भवन का औचक निरीक्षण करके अधिकारियों को समय से दफ्तर आने की हिदायत के साथ खासतौर से स्वच्छता को लेकर विशेष निर्देश दिए थे। आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कहा था कि वे स्वयं स्वच्छता का ध्यान रखें। पान, गुटखा इत्यादि खाकर परिसर में गंदगी ना करें। सरकारी कार्यों के चलन से प्लास्टिक को दूर करें। प्लास्टिक के सामान का भी कम से कम प्रयोग करें।

19 मार्च को जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी तो उसके अगले एक हफ्ते (150 घंटे) में 50 आदेश दे दिए थे, जिसमें अवैध बूचड़खानों पर बैन, एंटी-रोमियो स्क्वॉड मुख्य हैं। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह 10 बजे तक अॉफिस पहुंचें और बायोमीट्रिक सिस्टम लगने से सरकारी दफ्तरों में पहुंचने वाले लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। कैलाश-मानसरोवर पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 50 हजार थी। इसके अलावा उन्होंने पीडब्ल्यूडी से यह भी कहा है कि 15 जून तक राज्य की सभी सड़कों के गड्ढे भरे जाएं।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's car driver had to pay a fine of Rs. 500 for chewing tobacco while on government duty.

