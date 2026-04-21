उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘आधी आबादी’ को उसका अधिकार दिलाने के लिए खुद मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देने के विरोध में मंगलवार को राजधानी में प्रस्तावित प्रदर्शन की अगुवाई सीएम योगी करेंगे। उनके निर्देश पर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में प्रदेशभर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जिसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। इसके जरिए विपक्ष को जनता के बीच घेरा जाएगा।

इसके साथ ही तय किया गया है कि महिला आरक्षण को “आधी आबादी का अधिकार” के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़कर इस अभियान को जनांदोलन का रूप दिया जाएगा।

‘आधी आबादी से अन्याय’ को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ संदेश देंगे कि महिला सशक्तीकरण डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। रैलियों, जनसभाओं और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से विपक्ष का असली चेहरा जनता के बीच लाया जाएगा। जिन राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध या टालमटोल का रवैया अपनाया, वे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। इसी मुद्दे को लेकर घर-घर संपर्क अभियान भी चलाएंगे।

अभियान में महिला समूहों को प्रमुखता से जोड़ा जाएगा, ताकि गांव से शहर तक इस मुद्दे को व्यापक समर्थन मिल सके और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। यह अभियान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और सशक्तीकरण को केंद्र में रखा जाएगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?

यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में भी लागू होगा। आरक्षित सीटें रोटेशन के आधार पर तय होंगी यानी हर चुनाव में बदल सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर।





