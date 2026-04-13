उत्तर प्रदेश के नोएडा फेज़ 2 में मजदूरों के सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान हिंसा की घटना भी सामने आई। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद को फिर से शुरू करने की एक ‘बड़ी साज़िश’ पर चिंता जताई। उन्होंने रविवार रात एक बैठक में अधिकारियों को बाधा पैदा करने वाले तत्वों से सावधान रहने का निर्देश दिया।

मजदूरों की भलाई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता- सीएम योगी

रविवार रात लखनऊ में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद जारी एक बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों की भलाई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि कुछ ताकतें मजदूरों की बेचैनी का फ़ायदा उठाकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन ऐसी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिशें एक बड़ी साज़िश का हिस्सा हो सकती हैं।

सीएम योगी ने कहा, “देश में नक्सलवाद अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। हाल ही के कुछ प्रदर्शनों में भ्रम और विघटनकारी तत्वों के शामिल होने की आशंका है।”

कई जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश

अधिकारियों ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर के इंडस्ट्रियल इलाकों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अधिकारियों को विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए तेज़ी से कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सीएम योगी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से कहा कि वे शिकायतों को दूर करने और मामले को बढ़ने से रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर इंडस्ट्री बॉडीज़, यूनिट मैनेजमेंट और कर्मचारियों से सीधी बातचीत करें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कर्मचारियों की असली चिंताओं को समय पर, पारदर्शी और सिस्टम से हल किया जाना चाहिए।

सीएम योगी ने प्रशासन को लेबर रिप्रेजेंटेशन की आड़ में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी निर्देश दिया। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में निगरानी बढ़ाने और किसी भी भड़काने वाली या अस्थिर करने वाली एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करने को कहा।

लेबर राइट्स के लिए सरकार का कमिटमेंट दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लेबर कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए और कर्मचाइयों के लिए सही सैलरी, सुरक्षित काम करने के हालात और बेसिक सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार सुबह, नोएडा में अलग-अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बड़ी संख्या में कर्मचारी सैलरी रिवीजन की अपनी लंबे समय से पेंडिंग मांग को लेकर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए, जो चौथे दिन भी जारी रहा।

हालांकि विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। कुछ लोगों ने कथित तौर पर संपत्तियों में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके और एक गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के तहत आने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट एरिया में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की और भरोसा दिलाया कि प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं।

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