उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में योगी सरकार दिव्य-भव्य ‘दीपोत्सव-2026’ का आयोजन हो रहा है। इसी बीच खबर आई कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपरिवार 12 दिसंबर को अयोध्या जाने वाले हैं। इसे लेकर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है।

सपा नेता पवन पांडे ने दावा किया कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने परिवार के साथ अयोध्या आएंगे और श्रीराम मंदिर स्थित रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि अखिलेश अपनी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव के साथ अयोध्या धाम आएंगे, वे हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे।

‘राम भक्तों से एक बार माफी तो मांग लें’

इस पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि जो लोग अयोध्या को उपेक्षित किया था, अपमानित किया था, राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं थी, संतों को अपमानित करके उनपर लाठियां चलवाईं थीं, वे लोग अयोध्या आएं जरूर लेकिन माफी मांग करके आएं। राम भक्तों से एक बार माफी तो मांग लें, संतों से एक बार माफी तो मांग लें। अपने कृत्यों के लिए एक बार माफी तो मांग लें। प्रभु तो हमारे सदासय हैं, पालन हार हैं। सबके प्रति कृपालु हैं, वे सबको माफ करेंगे। लेकिन अहंकारी सत्ता को हटाने में प्रभु क्षण भी नहीं लगाते हैं। किसी को अहंकार हो जाए तो प्रभु उसके अहंकार को नर्क पहुंचाने में देर नहीं करते।”

Ayodhya, Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath says, "Brothers and sisters, I have come today to assure you that those people who neglected us, insulted us, fired bullets at Ram devotees, insulted saints, and lathi-charged them—they should definitely come to Ayodhya, but they should… pic.twitter.com/UDNfJIHCkM — IANS (@ians_india) November 7, 2026

30 लाख जलाए जाएंगे दिए

सीएम योगी ने दीपोत्सव की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि 25 हजार दीपों से शुरू हुआ यह भव्य आयोजन आज 25 लाख की अधिक हो चुका है। राष्ट्रपति के करकमलों से दीप प्रज्वलन के बाद अयोध्या धाम में 30 लाख दीप जलकर पूरी दुनिया में राम के प्रकाश से आलोकित करेंगे।

सीएम योगी ने यह भी कहा, ‘अयोध्या में आज बड़ा बदलाव हो चुका है, जिन लोगों ने कभी यज्ञ को बाधित किया था, उस अयोध्या में जब महज तीन घंटे बिजली मिलती थी। वहीं आज अयोध्या देश की स्मार्ट सिटी के साथ सोलर सिटी के रूप में भी अपनी पहचान बना रही है।’

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अयोध्या से सपा के प्रत्याशी पवन पांडे ने ये दावा किया है कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर 2026 को पूरे परिवार के साथ अयोध्या आएंगे और श्रीराम मंदिर स्थित रामलला के दर्शन करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें