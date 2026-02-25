उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। सीएम योगी का सिंगापुर दौरा पूरा हो गया है। वहीं अब वह जापान के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जापान के बड़े कॉर्पोरेशन्स के साथ कई हाई-लेवल बैठकें कीं। इस बैठक का मकसद निवेश लाना और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को मजबूत करना है। सीएम योगी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनाना है।

टॉप कंपनियों के साथ सीएम योगी की बैठक

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने टॉप कंपनियों के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट डायलॉग्स शुरू किए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ICT, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर फोकस किया गया। सीएम ने कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिगेकी तानाबे भी शामिल थे। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट के मौकों पर विस्तार से बातचीत हुई।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के साथ उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी, इसका बढ़ता एक्सप्रेसवे नेटवर्क और तेज़ी से बढ़ता इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इसे ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इलाके में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क को जापानी फर्मों के लिए एक सुनहरा मौका भी बताया। सीएम ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मज़बूत पॉलिसी सपोर्ट और सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम का ज़िक्र किया।

चार क्षेत्रों पर फोकस

मुख्यमंत्री योगी ने मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के मैनेजमेंट से भी मुलाकात की और ग्लोबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बड़ी कंपनी को यूपी में लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप के लिए आमंत्रित किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने चार प्रायोरिटी सेक्टर – रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर, बायो-एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज सहित), ICT और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और चिप इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और हाइपरस्केल डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं के बारे में बताया।

भारत-जापान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मजबूत करने के अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी एक बड़ा कंज्यूमर बेस, पॉलिसी स्टेबिलिटी, स्किल्ड मैनपावर और तेज़ी से फैसले लेने के लिए जानी जाने वाली सरकार देता है। उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स को इंडस्ट्री-फ्रेंडली पॉलिसी के साथ एक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और टाइम-बाउंड अप्रूवल प्रोसेस का भरोसा दिलाया।

अधिकारियों ने बताया कि टोक्यो पहुंचने पर मुख्यमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। जापान में भारत की एम्बेसडर नगमा एम. मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। सीएम योगी के इस दौरे को उत्तर प्रदेश की बढ़ती ग्लोबल पहुंच और भारत और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिश्तों को गहरा करने की कोशिशों में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पढ़ें सीएम योगी की पीएम मोदी ने की तारीफ

