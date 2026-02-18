मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भागवत राजधानी में रहे।

बुधवार रात करीब आठ बजे आदित्यनाथ उनसे मिलने निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बैठक हुई, लेकिन इसका एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

हालांकि, मोहन भागवत द्वारा लगातार हिंदू एकता पर जोर दिए जाने के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के हालिया भाषणों के सुर से मेल खाता है जिनमें उन्होंने प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के ‘पीडीए अभियान’ का जिक्र किया है।

भागवत जनवरी में 10 दिन के दौरे पर मथुरा गए थे। इसी महीने वह फिर उत्तर प्रदेश आए और अपने कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर के तीन दिवसीय दौरे से की, जिसके बाद वह लखनऊ पहुंचे। आरएसएस इसे शताब्दी वर्ष के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बता रहा है, जबकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन बैठकों का राजनीतिक महत्व भी है।

भागवत ने अमेरिका और चीन की आलोचना की

भागवत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि “पश्चिमी देश कट्टरवाद फैलाते हैं,” और जोर देकर कहा कि भारत के पास दुनिया की कई समस्याओं का समाधान है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए भगवत ने कहा कि पश्चिमी देश कट्टरवाद फैलाते हैं। उनकी सोच शक्तिशाली बनना, अपने दम पर जीना और बाकियों को त्याग देना है, जो भी उनके रास्ते में बाधा बने, उसे खत्म कर देना है। आज अमेरिका और चीन यही कर रहे हैं।

भागवत ने कहा कि भारत वैश्विक संकटों का समाधान पेश कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले खुद को मजबूत करना होगा।

उन्होंने कहा कि आज भारत के पास उन समस्याओं का समाधान है जिनका सामना दुनिया कर रही है। यदि हम विश्व नेता बनना चाहते हैं तो हमें सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली बनना होगा। दुनिया तभी सच पर विश्वास करती है जब सत्य को शक्ति का समर्थन प्राप्त हो।

RSS प्रमुख ने आगे कहा कि भारत की दिशा और स्थिति को बदलने में अनुसंधान की अहम भूमिका है। सच्ची जानकारी सामने लाई जानी चाहिए। अज्ञानता के सहारे हम भारत को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिमी शक्तियों ने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को विकृत कर दिया है।

भागवत कहा कि पश्चिमी देशों ने शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की है। उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलकर अपनी प्रणाली थोप दी, ताकि उन्हें काम करने के लिए अश्वेत अंग्रेज मिल सकें। अंग्रेजों ने जो गलत किया है,उसे सुधारना होगा।

उन्होंने कहा कि आज वैश्वीकरण का अर्थ है बाजारीकरण, जो खतरनाक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसका अर्थ है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जब तक हर कोई खुश नहीं होगा, कोई भी खुश नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए, हमारा जीवन संयमित होना चाहिए, न कि उपभोगवादी। संयम और त्याग का जीवन हमारी सांस्कृतिक आत्म-साक्षात्कार में निहित है।

धर्म पर बोलते हुए भगवत ने कहा कि धर्म शाश्वत रूप से प्रासंगिक है और ब्रह्मांड के संचालन के नियमों का आधार है। उन्होंने कहा कि धर्म का शाश्वत स्वरूप सदा प्रासंगिक रहता है। धर्म ही ब्रह्मांड के संचालन के नियम हैं। एक भी कण धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता।

उन्होंने आगे कहा कि धर्म सभी को सुख देता है। धर्म हमारे हर कार्य में लागू होता है। हमारा व्यवहार धर्म, देश और समय के अनुसार बदलता है। धर्म हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ रहना चाहिए, अकेले नहीं। भगवत ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया और लोगों से दैनिक जीवन में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया।

