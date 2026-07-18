उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा।

उन्होंने कहा कि 2017 के पहले ही ये कार्य हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस समय की सरकार के मुखिया 12 बजे सोकर उठते थे।

7 मजे महफिल सज जाती थी- योगी आदित्यनाथ

अखिलेश पर बरसते हुए CM योगी ने कहा, “2017 से पहले, ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, कमजोरों, किसानों, दलितों और महिलाओं के बारे में सोच सके। तब सरकार का मुखिया दोपहर 12 बजे उठता था, तैयार होने में उन्हें दोपहर के 2 बज जाते थे, शाम 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, और जब वह शाम 7 बजे जिम से लौटते, तो 7 बजे महफिल जम जाती थी।”

‘कोई पूछने वाला नहीं था’

आगे कहा, “फिर वह महफिल कब तक चलेगी यह पूछने वाला कोई नहीं था। प्रदेश सरकार नदारद थी। दंगे होते थे और दंगाइयों का उपचार करने के बजाय उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था।”

#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath says, "…Before 2017, there was no such government that could think about the poor, backward, deprived, weak, farmers, Dalits, women… back then, the head of the government would wake up at 12 noon, take till 2 PM to get… https://t.co/tK7CoH79iV pic.twitter.com/I8tcOR6yx6 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 18, 2026

तौकीर रजा पर भी कही ये बात

सीएम योगी अपनी सरकार की तारीफ करते हुए आगे बोले, “भाजपा की डबल-इंजन सरकार में 9 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा करने वालों को पता है कि अगर वे दंगा करेंगे तो उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और संभल के लोग यह अच्छी तरह जानते हैं।” तौकीर रजा का नाम न लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बरेली में एक मौलवी था जो बहुत मचल रहा था, उसका कैसा उपचार हुआ आपने देखा ही होगा।” सीएम योगी तौकीर रजा की बात कर रहे थे।”

‘माफिया मिट्टी में मिल गए’

आगे सीएम ने कहा, “बहनों और भाइयों हमने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की गति तेजी से बढ़ानी है।”

मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान कहा, “आज संभल जिले में, खासकर चंदौसी में जिसे अक्सर ‘वृंदावन’ कहा जाता है, मुझे भगवान गणपति की 145 फीट ऊंची और भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। मैं उन खास लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने चंदौसी को यह तोहफा दिया और भगवान गणपति और भगवान श्री राम की ये शानदार प्रतिमाएं बनाईं। मुझे इनका अनावरण करने का मौका मिला, यह मेरे लिए सम्मान की बात है।”

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 7-8 महीने का ही वक्त बचा है। उससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी तक अपनी चुनावी तैयारियों का पुख्ता करने और संगठन को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। वर्तमान में यूपी की सियासत का सबसे ज्वलंत मुद्दा अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से जुड़ा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें