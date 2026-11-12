मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उद्योगों को राज्य में बुलडोजर बनाने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह कानून का राज आ गया है। अपराध और अपराधियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने राज्य को निवेश का एक बड़ा केंद्र बना दिया है। अगर कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाती हैं तो पूरे भारत और विदेशों में इनकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी।”

मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CNH इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह संयंत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया जा रहा है।

अपराध के खिलाफ सख्त सीएम की छवि

“बुलडोजर न्याय” ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने और अपराध के खिलाफ सख्त मुख्यमंत्री की छवि गढ़ने में मदद की है। विशेषकर, ऐसे राज्य में जहां कभी कानून का राज कमजोर माना जाता था। बीजेपी की अन्य राज्य सरकारों ने भी ऐसा देखने को मिला है। हालांकि, इस बात पर सवाल उठे हैं कि क्या इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाता है?

कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए गए क्योंकि वे कुछ मामलों में आरोपी थे। वहीं, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का कहना है कि जिन ढांचों को उन्होंने गिराया, वे अवैध थे।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था मामला

साल 2024 में “बुलडोजर न्याय” के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कुछ दिशा-निर्देश तय करने की बात कही थी। अदालत ने कहा था, “क्या किसी का घर सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? यहां तक कि अगर कोई दोषी भी है, तो भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा (तोड़फोड़) नहीं किया जा सकता। हम पूरे देश के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय करने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो सके।”

जेवर के किसानों की सराहना

जेवर क्षेत्र के किसानों और जन प्रतिनिधियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “जो इलाका कभी अपराध और गोलीबारी के लिए कुख्यात था, वह आज भारत के बेहतरीन निवेश स्थलों में से एक और देश का एक ‘रत्न’ बनकर उभरा है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और YEIDA के विकास के साथ, यह पूरा क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।”

सीएम योगी ने बताया,”यहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आकार ले रही हैं, जिनमें HCL-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, MSME पार्क और डेटा सेंटर शामिल हैं।”

50 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले

सीएम योगी ने कहा कि पिछले साढ़े नौ सालों में उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश पहले ही धरातल पर उतर चुका है, जबकि 7.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आगामी इन्वेस्टर्स समिट के जरिए शिलान्यास के चरण में पहुंचने वाले हैं।

राज्य में कारखानों की संख्या बढ़ी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि राज्य में कारखानों की संख्या 14,000 से बढ़कर 35,000 हो गई है। उन्होंने बताया कि MSME इकाइयों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गई है जबकि स्टार्टअप्स की संख्या 120 से बढ़कर 25,000 हो गई है।

रोजगार के मौके बनेंगे- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि CNH इंडस्ट्रियल का बनने वाला संयंत्र 100 एकड़ में फैला होगा। उन्होंने कहा कि 1,200 करोड़ रुपये का यह निवेश हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

यह भी पढ़ें- ‘सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते…’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के घुसपैठिये वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।