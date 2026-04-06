UP News: साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा दलित समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदेश की सरकार पूरे राज्य में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की सभी प्रतिमाओं पर सुरक्षात्मक छत्र स्थापित करेगी।

दरअसल, गोरखपुर में BJP के ‘स्थापना दिवस’ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेशभर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा होगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का कार्य किया जाएगा।” उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पार्टी का झंडा भी फहराया।

प्रतीकों की राजनीति पर जोर देने की कोशिश

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा सत्ताधारी दल द्वारा दलित अस्मिता और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रतीकों पर जोर देने की एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी 6 अप्रैल से अंबेडकर जयंती तक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य सभी समुदायों के “महापुरुषों” के प्रति सम्मान व्यक्त करने के भाजपा के नैरेटिव को मजबूत करना है।

संविधान के शिल्पी का हो सम्मान

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार उन पार्कों में चहारदीवारी के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी करेगी, जहां ये प्रतिमाएं स्थापित हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बताया और कहा कि संविधान के शिल्पी का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अन्य महापुरुषों से जुड़े स्थलों पर भी इसी तरह के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां कहीं रविदास की प्रतिमा होगी, वहां भी सौंदर्यीकरण होगा, और वाल्मीकि जी की प्रतिमाओं के स्थल पर भी यही कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 13 अप्रैल को अंबेडकर से जुड़े स्थलों पर राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाने और उसके बाद 14 अप्रैल को पुष्पांजलि कार्यक्रमों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गंदगी से बीमारियां होती हैं, और राजनीतिक प्रदूषण राष्ट्र को अस्वस्थ कर सकता है। संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी ने बूथ स्तर पर लामबंदी, रैलियों और घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान की योजना बनाई है। कार्यकर्ताओं को पार्टी का साहित्य साथ रखने और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों के नारे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम योगी ने कहा कि जितना बड़ा संगठन होगा, उतनी बड़ी चुनौतियां भी होंगी। बीजेपी बिना रुके, बिना झुके, आगे बढ़ रही है। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रमों का विवरण देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें महानगर, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता पदयात्रा और रैलियां निकालेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी का संदेश फैलाने के लिए सुबह-शाम लोगों तक पहुंचना चाहिए।

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