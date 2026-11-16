NCC गर्ल के सम्मान में केरल के सीएम VD सतीशन खुद कुर्सी से खड़े हो गए और महिला को सैल्यूट किया। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहा है कि इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। चंद सेकंड का यह वीडियो अब सोशल पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग सीएम सतीशन के इस व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं।

लोगों का कहना है कि इतने बड़े पद पर होकर भी इतना सरल स्वभाव है। इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है और सीएम सतीशन चर्चा में आ गए है, जिसकी वजह ना कोई भाषण है ना ही कोई राजनीतिक बयान है। सीएम जिस तरह महिला कैडेड को खड़े होकर सम्मान दे रहे हैं और फिर सैल्यूट कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है।

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स्टेज पर कैडेट को किया सैल्यूट

दरअसल, 15 नवंबर को एर्नाकुलम टाउन हॉल में एक पब्लिक फंक्शन के दौरान यह वाकया देखने को मिला, जहां सतीशन राज्य सरकार की रोड सेफ्टी पहल ‘जीव-सुयात्रा’ का उद्घाटन कर रहे थे। एक्टर ममूटी जो इस पहल के ब्रांड एंबेसडर हैं वे भी इवेंट में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, एक महिला कैडेट स्टेज पर आई और सतीशन को फॉर्मल सैल्यूट देने से पहले उन्हें एक पौधा दिया।

मुख्यमंत्री उस गिफ्ट को टेबल पर रखने में बिजी हो गए और शुरू में वे महिला के सैल्यूट पर ध्यान नहीं दे पाए मगर जैसे ही वह अपनी कुर्सी की तरफ मुड़े और देखा कि कैडेट अभी भी अटेंशन में खड़ी थी और उन्हें सैल्यूट कर रही थी। इसके बाद वे तुरंत अपनी कुर्सी से उठे, उनकी तरफ मुड़े और एनसीसी गर्ल को सैल्यूट किया।

इसके बाद कैडेट के चहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई साथ ही सीएम सतीशन भी मुस्कुराने लगे। यह छोटी सी बातचीत कैमरे में कैद हो गई और तब से सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है और यूजर्स मुख्यमंत्री के जवाब की तारीफ कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है।

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…