पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कुर्मियों के आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने कुर्मी समुदाय के लिए कुछ करने के बजाय समुदाय के भीतर विभाजन पैदा करने का काम किया।

सीएम शुभेंदु ने कहा कि उनकी सरकार कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। कुर्माली भाषा मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी जिलों में रहने वाले कुर्मी समुदाय के लोग बोलते हैं, जबकि राजबंशी भाषा उत्तर बंगाल में रहने वाले कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाती है।

पिछली सरकार ने कुर्मियों के बीच विभाजन पैदा किया- CM

पुरुलिया जिले में आयोजित करम महोत्सव के एक कार्यक्रम में शामिल हुए शुभेंद अधिकारी ने कहा, “पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार ने कुर्मियों के बीच विभाजन पैदा किया। वह कभी नहीं चाहती थी कि वे एकजुट रहें। वहीं, हम इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले अपने ‘संकल्प पत्र’ में समुदाय से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। हमने इस साल के बजट में समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और आने वाले दिनों में इस राशि को बढ़ाया जाएगा।”

शुभेंद अधिकारी ने कहा कि कुर्मी विकास बोर्ड को भी जल्द फिर से सक्रिय किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान कुर्मियों ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने और उनकी कुर्माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में सड़क और रेल नाकेबंदी की थी।

‘मैं जनता की अदालत में पेश होऊंगा’

कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 9 मई 2027 को अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर वह एक परीक्षा में बैठेंगे और अगर वह 10 में से 9 अंक हासिल करने में विफल रहते हैं तो वह अपनी विफलता को स्वीकार करेंगे। पुरुलिया जिले के मानबाजार में पेयजल परियोजना का शुभारंभ करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “9 मई 2027 को मेरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो जाएगा। उस दिन मैं जनता की अदालत में पेश होऊंगा और जनता मेरे काम का मूल्यांकन करेगी। मैं एक परीक्षा में बैठूंगा। आप मुझे अंक देंगे। अगर मुझे 10 में से 9 अंक नहीं मिलते हैं, तो मैं अपनी असफलता स्वीकार करूंगा। मैं आपसे माफी मांगूंगा।”

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पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को दावा किया कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, TMC ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें