पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपकी हालत ‘पुष्पा’ से बदतर होगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मानसूत्र सत्र चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है।

अभिषेक बनर्जी पर बरसे शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी पर बरसते हुए कहा, “फाल्टा चुनाव से भागने वाले ‘पुष्पा’ जहांगीर खान से भी बदतर हालत तुम्हारी (अभिषेक बनर्जी) होगी।” आगे ममता पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आपके जीते-जी साबित कर दूंगा कि आप चोर हैं।” हालांकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान ममता का नाम नहीं लिया।

पुलिस भर्ती का किया ऐलान

उन्होंने पूर्व टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि TMC सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए पुलिस का राजनीतिकरण किया है; लेकिन हम (भाजपा सरकार) ऐसी कोशिशों के खिलाफ हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती का भी ऐलान किया और कहा कि जल्द ही बंगाल में 26000 पुलिस कॉन्सटेबल की भर्ती की जाएगी, इनमें से 16000 को दुर्गा पूजा से पहले नियुक्त किया जाएगा।

उनके कार्यकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी पत्थर फेंकें- शुभेंदु

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं पर भीड़ की ओर से कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैं लोगों की शिकायतों को लेकर टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने के खिलाफ हूं, लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए।”

आगे उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा,”तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हिंदू धर्म का ‘अपमान’ करना कट्टरपंथियों से भी बुरा है।”

टीएमसी के आंतरिक कलह भी कही ये बात

इसके अलावा, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर उसके लगातार आंतरिक कलह को लेकर निशाना साधा। दरअसल विपक्षी पार्टी (टीएमसी) के विधायक आपस में वक्ताओं की सूची को लेकर बहस करने लगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आपस में यह तय कर लें।

यह विवाद तब उठा तब ममता गुट की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले शोवनदेब चट्टोपाध्याय बहस में भाग लेने के लिए उठे, लेकिन वक्ताओं की अधिकृत सूची को लेकर भ्रम के की स्थिति में उन्हें बैठने के लिए कहा गया।

इसके बाद कलिगंज की विधायक अलीफा अहमद ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि उनके गुट की ओर से भेजे गए नामों को सूची से हटाया जा रहा है, जिससे विधायकों के लिए यह जानना मुश्किल हो रहा है कि उन्हें बहस में भाग लेने की अनुमति कब मिलेगी।

इसका जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “सरकार को उम्मीद है कि विपक्षी दल विधानसभा को अपने विवाद में घसीटने के बजाय आंतरिक रूप से बोलने के समय के आवंटन का फैसला कर लें।”

आगे कहा, “सदन में कई पार्टियां है। टीएमसी का कालीघाट गुट है, एक और गुट है। इसके अलावा, आईएसएफ, सीपीआई (एम), कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी हैं। हम चाहते हैं कि वे आपस में बोलने का समय बांट लें।”

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की कि एक सितंबर से पश्चिम बंगाल में सरकार के सभी स्तरों पर बंगाली भाषा अनिवार्य होगी। सीएम अधिकारी ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार के सभी तरह के कम्युनिकेशन के लिए बंगाली मुख्य भाषा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ होने वाला सरकारी कामकाज बंगाली और हिंदी, दोनों भाषाओं में किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें