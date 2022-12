Himachal Pradesh MLA’s: शपथ लेते ही सुखविंदर सुक्खू का बड़ा फैसला, हिमाचल के बाहर विधायकों को नहीं मिलेंगी VIP सुविधाएं

Himachal CM Sukhwinder Sukhu: मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हिमाचल भवन, सदन में जो पैसा आम जनता से लिया जाता है वही पैसा हिमाचल प्रदेश के विधायकों से भी लिया जाएगा।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली सीएम पद की शपथ (Photo Source- PTI)

Big Decision of Himachal CM: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) शपथ लेते ही बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधायकों (Himachal MLA) को हिमाचल से बाहर मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं (VIP Treatment) पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू (CM Sukhu) ने बताया ने ये फैसला कांग्रेस विधायकों की बैठक (Congress MLA Meeting) में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हिमाचल भवन, सदन में जो पैसा आम जनता से लिया जाता है वही पैसा हिमाचल प्रदेश के विधायकों से भी लिया जाएगा। हिमाचल के विधायक आम नागरिकों की तरह हर तरह के बकाए का भुगतान करेंगे।

