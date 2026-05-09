कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और सरकार के कई मंत्रियों ने शुक्रवार को सिविल सोसाइटी समूह के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। ये समूह राज्य में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के विरोध की मांग कर रहे थे। सिविल सोसाइटी की बैठक में ‘माई वोट, माई राइट’ भी शामिल था। इसमें ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, दलित संघर्ष समिति (अंबेडकरवाड़ा), नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन, वगैरह के सदस्य शामिल हैं।

बैठक में ये मंत्री भी शामिल

मीटिंग में मौजूद कैबिनेट मंत्रियों में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर, श्रम मंत्री संतोष लाड, मेडिकल शिक्षा मंत्री शरणप्रकाश पाटिल और कानून मंत्री एच के पाटिल शामिल थे।

क्या है मांग?

मौजूद दूसरे सिविल सोसाइटी समूहों की चिंताओं के अलावा, ‘माई वोट, माई राइट’ ने सरकार से कई कदम उठाने की मांग की थी, जिसमें विधानसभा में SIR के खिलाफ एक प्रस्ताव, इलेक्शन कमीशन को आधिकारिक सबमिशन जिसमें SIR की तरफ से कानूनी उल्लंघनों को हाईलाइट किया गया हो, और कर्नाटक में SIR को रोकने के लिए एक लीगल टीम बनाना शामिल था।

यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य पेपर बैलेट चुनाव की मांग करने के ऑप्शन पर विचार करे। साथ ही SIR से पहले और बाद में वार्ड और पंचायत लेवल पर हेल्पडेस्क भी लगाए ताकि वोटरों को डॉक्यूमेंट्स मिल सकें और कोई भी वोटर छूट न जाए।

बैठक में ग्रुप के सदस्यों में से एक विनय श्रीनिवास ने कहा, “यह 30-35 लोगों का एक बड़ा सिविल सोसाइटी डेलीगेशन था। हमने कहा कि कर्नाटक सरकार को लीड करना चाहिए, दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए जहां SIR होने वाला है, और इस पर विचार करना चाहिए कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। वोटर्स की मैपिंग बिना किसी साफ प्रोटोकॉल या लिखे हुए निर्देशों के चल रही है। यह मैपिंग किस ऑर्डर के आधार पर की जा रही है? इस हिसाब से यह पूरी तरह से मनमानी है।”

‘माई वोट, माई राइट’ ने बैठक के बाद एक बयान में कहा, “बदकिस्मती से, इसके बाद हुई चर्चा में सिर्फ़ कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो राज्य सरकार नाम हटाने को कम करने के लिए उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद सरकार अपने फ़ैसले वापस लेगी।”

(यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलों पर खड़गे का जवाब)

डीके शिवकुमार के समर्थक भी कई बार इस बात का दावा करते नजर आए हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का कार्यकाल ढाई-ढाई साल को होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पढ़ें पूरी खबर