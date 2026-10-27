Delhi Yamuna Cruise: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि‘यमुना सफारी’ सेवा की शुरुआत छठ त्योहार से पहले की जाएगी और सरकार का लक्ष्य इसे लोगों के लिए पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने का है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि छठ महापर्व से पहले यह सेवा शुरू हो जाए। दिल्ली के लोग अपने परिवार के साथ मां यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज में बैठकर सैर का आनंद लें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही क्रूज सेवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से परियोजना की प्रगति, संचालन व्यवस्था और यात्रियों के लिए तैयार की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।

6 किलोमीटर का जलमार्ग

मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया विहार से जगतपुर तक लगभग छह किलोमीटर के जलमार्ग पर विकसित की जा रही इस क्रूज सेवा से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने व रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

जनसुविधाओं के लिए क्या हैं सुविधाए

परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा के लिए ‘फूड कियोस्क’, रेस्तरा, बच्चों के लिए खेलने का क्षेत्र व अन्य जनसुविधाओं की व्यवस्था की गई है। क्रूज में यात्रियों की क्षमता 30 होगी व सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक आने-जाने का पूरा सफर लगभग 35-45 मिनट का होगा।

यात्रियों के लिए कितना किराया

यात्रियों के लिए तैयार की गई व्यवस्था के अंतर्गत परिसर में प्रवेश शुल्क 50 रुपए और क्रूज की एक पूरी यात्रा का प्रस्तावित शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने सोमवार को सूर घाट पर छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री उन्होंने घाट परिसर की व्यापक साफ-सफाई, जरूरी स्थानों पर मरम्मत व रंग-रोगन कर उसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का निर्देश दिया।

असम के गुवाहाटी में सोमवार रात को संपत्ति के मालिक और उसे पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति के बीच विवाद के दौरान पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार यह घटना रात लगभग नौ बजे जीएस रोड पर बोरा सर्विस के सामने स्थित होटल बिलास इन में हुई। यह होटल असम पुलिस मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर दूर है। पढ़िए पूरी खबर…