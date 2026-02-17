बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए। राज्य सरकार की फ्लैगशिप ‘सीएम महिला रोजगार योजना’ के तहत यह रकम संभावित महिला उद्यमियों को भेजी गई। बता दें कि इस योजना की पहली किस्त वादे के मुताबिक सितंबर 2025 में जारी की गई थी। ‘दसहजारी’ स्कीम के नाम से मशहूर इस योजना की यह पांचवी किस्त है।

बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक सरकार इस स्कीम के तहत स्वंय-सहायता समूहों (self-help groups-SHGs) के साथ मिलकर कुल 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 18,100 करोड़ रुपये भेज चुकी है। इन समूहों को जीविका समूह भी कहा जाता है।

1.81 करोड़ महिलाओं को फायदा

इस किस्त को सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअली जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘यह मेरे लिए अपार खुशी की बात है कि ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत 25 लाख महिलाओं को 10-1000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि वे अपनी सुविधा के मुताबिक काम शुरू कर सकें। इस स्कीम से कुल 1.81 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। बड़ी सख्या में महिलाएं इस आर्थिक मदद से अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं। जिन महिलाओं का काम अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये की सहायता और दी जाएगी।’

सीएम ने आगे कहा कि इस योजना की अन्य किस्तों को भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इस योजना से राज्य में सभी परिवारों की महिलाओं को खूब फायदा मिलेगा। हम शुरुआत से ही महिला सशक्तीकरण पर जोर देते रहे हैं। इससे पहले बिहार में स्वंय-सहायता समूहों की संख्या बहुत कम थी। 2006 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर राज्य में सेल्फ-हेल्प ग्रुप बनाए गए जिन्हें ‘जीविका’ नाम दिया गया।’

लाभार्थियों ने बताए फायदे

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से लाभार्थियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। और यह बताया कि इस योजना ने उन्हें कैसे फायदा पहुंचाया है।

मुजफ्फरपुर के वैष्णवी जीविका स्वयं-सहायता समूह की चंदू भारती ने कहा, ‘मुझे राज्य सरकार से 10000 रुये मिले और इसके बाद मैंने 10000 रुपये और उधार लिए व एक गाय खरीद ली। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपये मिलने के बाद मैं एक सिलाई सेंटर खोलूंगी।’

नालंदा की शबीना खातून ने कहा कि जीविका से जुड़ने के बाद उन्हें घर की सीमाओं से बाहर निकलने का मौका मिला। उन्होंने कहा, “अब मैं डेयरी का काम शुरू करना चाहती हूं।”

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर महिला उद्यमी को उनके बिजनेस प्रपोजल के आधार पर किस्तों में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता देने का आश्वासन दिया है।

सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि दूसरी किस्त इसी महीने से जारी की जाएगी। हालांकि, अभी इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना राज्य की महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस पहल ने लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा दिया है। गांव हों या शहर, महिलाएं इस रकम का इंतजार कर रही हैं ताकि वे इसे छोटे व्यवसाय शुरू करने, घर की जरूरतों को पूरा करने या बचत बढ़ाने में काम ला सकें।