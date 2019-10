दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाने की वकालत करते हुए कहा कि जैसे हम बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा चाहते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उनके इस बयान से बीजेपी असहज हो सकती है।

दिल्ली में भी लागू हो शराबबंदी: सीएम नीतीश ने बिहार की तरह दिल्ली में भी शराबबंदी की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह बुरी चीज है, इसलिए इसे दिल्ली में बंद कर देना चाहिए। नीतीश कुमार ने हमने बिहार के आत्मसम्मान को लौटाकर कानून व्यवस्था मजबूत की है।

#WATCH: Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Delhi says,”Our party has always been in favour that Delhi should be given full statehood. We want statehood for Delhi similarly like we want special status for Bihar.” pic.twitter.com/AofMWofVhY

— ANI (@ANI) October 23, 2019