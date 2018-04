यूपी: सीएम योगी ने दलित के घर किया भोजन, रात्रि चौपाल में सुनी लोगों की बात

ग्राम स्वराज अभियान के तहत कल जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कंधई मधुपुर में आयोजित ‘रात्रि चैपाल’ कार्यक्रम में। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए।

A post shared by Shri Yogi Adityanath (@myogi_adityanath) on Apr 24, 2018 at 1:36am PDT