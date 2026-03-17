पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि गिरोहबाजों के मुद्दे पर वह ‘दोहरे मापदंड’ अपना रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात की साबरमती जेल में खूंखार गिरोहबाज लॉरेंस बिश्नोई को ‘विशेष सुविधाएं’ दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार को बिश्नोई की सुरक्षा की अधिक चिंता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि राज्य की जांच एजेंसियां उससे गुजरात की जेल के बाहर कहीं और पूछताछ नहीं कर सकती।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान गिरोहबाजों के आतंक का मुद्दा उठाया था, लेकिन दूसरी ओर गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते।

उल्लेखनीय है कि 14 मार्च को मोगा में आयोजित एक रैली के दौरान अमित शाह ने पंजाब में गिरोहबाजों की गतिविधियों, नशे की समस्या और धार्मिक धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आप सरकार की आलोचना की थी। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई वर्ष 2022 में हुई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य आरोपियों में शामिल है। पंजाब पुलिस इस मामले में पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को भी पंजाब लाना चाहती है।

उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं पर अपने शासनकाल में गिरोहबाज संस्कृति को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राज्य की कृषि नीति के बारे में पूछे जाने पर मान ने कहा कि इसे अंतिम रूप देने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट होना आवश्यक है।

उन्होंने बीज विधेयक और बिजली (संशोधन) विधेयक को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। सरकारी स्कूलों को लेकर मान ने कहा कि उनकी सरकार ने केवल यह कहा था कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर बनाया जाएगा। यह पूरी तरह अभिभावकों का निर्णय है कि वे अपने बच्चों को सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में एशिया कप हाकी प्रतियोगिता की मेजबानी होने की पूरी संभावना है। जालंधर के बलंटन पार्क में अत्याधुनिक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जबकि मोहाली का स्टेडियम भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अमृतसर में जल्द ही एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

विदेशों में छिपे बैठे गिरोहबाजों को भारत लाने का प्रयास

विदेशों में छिपे गिरोहबाजों को भारत लाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मान ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। विदेशों में बैठे अपराधियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मान ने कहा कि हाल ही में यूक्रेन सीमा पर एक गिरोहबाज को हिरासत में लिया गया है और उसे भारत लाने के प्रयास जारी हैं।