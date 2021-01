बंगाल: BJP के सुवेंदु अधिकारी के रोड शो में TMC झंडे वाली गाड़ी पर बरसे डंडे

पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के विभिन्न इलाकों में रविवार सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़पें हो गईं, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। दोनों दलों के सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पुरुलिया रोड शो में टीएमसी झंडे वाली कार नजर आने पर भगवा दल के कार्यकर्ताओं ने वाहन पर डंडे पर बरसा दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता काफिले में टीएमसी झंडे वाली कार देखकर नाराज हो गए। इसके बाद दर्जनों लोगों ने वाहन पर डंडे बरसा दिए।

बाद में अधिकारी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से भाजपा की ही ताकत बढ़ेगी। बीते महीने टीएमसी छोड़ भाजपा में आए अधिकारी ने पुरुलिया में रोडशो के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किए गए प्रत्येक हमले से और अधिक लोग हमारे समर्थन में आएंगे।’

सूत्रों ने कहा कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांति इलाके के भाजाचौली में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कहा कि उसके 15 कार्यकर्ता हमले में घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, टीएमसी ने दावा किया कि भाजपा के कैंप में अंदरूनी कलह के चलते ये झड़पें हुई हैं।

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मरिश्दा से भी हिंसा की खबरें मिली हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के केशपुर में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से एक दूसरे पर ईंटों और डंडों से हमला किया। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के टीएमसी अध्यक्ष अजित मैती ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने ‘भगवा पार्टी के समर्थकों के उकसावे के आगे संयम बरता।’

