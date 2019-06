कोलकाता में फिर हिंसक झड़प, तृणमूल छात्र परिषद और एबीवीपी में भिड़ंत

पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तृणमूल कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हावड़ा के रामसदय कॉलेज में दोनों गुटों के छात्रों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने कॉलेज बंद करा दिया। इस झड़प में छात्रों ने जमकर बवाल किया और काफी हिंसा की। इस दौरान छात्रों ने यूनियन रूम में तोड़फोड़ की। इस घटना में 10 छात्र घायल हो गए। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी दोनों का आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है, दोनों ने एक दूसरे पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। गर्मी की छुट्टी के चलते बंद चल रहे कॉलेज को कुछ आधिकारिक काम के लिए खोला गया था। हिंसा के बाद पुलिस ने कॉलेज को दो बजे ही बंद करा दिया। एबीवीपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसीपी के लोगों ने हमला कर दिया। एबीवीपी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता कॉलेज प्रशासन को मेमोरेंडम सौंपने जा रहे थे।

Howrah: A clash broke out between members of Trinamool Chhatra Parishad (TMCP) and Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) in Ramsaday College in Amta, yesterday. #WestBengal pic.twitter.com/kyNUYxrrW7

