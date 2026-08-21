जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर गुरुवार को विवाद हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ता राजकीय प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर कर दिया। विरोध में ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की।

सीजेपी की टीम के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्ते पर निगरानी शुरू कर दी थी। आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्कूल की हालत सुधारने के लिए वे अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार ने स्कूल के निर्माण और सुधार के लिए 12.50 लाख रुपये मंजूर किए हैं। ग्रामीणों ने साफ कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में आकर निरीक्षण नहीं करने देंगे।

रामपुरा का सरकारी स्कूल लंबे समय से खराब हालत में है। भवन की स्थिति जर्जर होने के कारण इसे बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल की पट्टियां टूट चुकी हैं और उनके नीचे लोहे के एंगल लगाए गए हैं। कई जगह दीवारों की ईंटें भी गिर चुकी हैं। बच्चों की कक्षाएं स्कूल से करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में लगाई जा रही हैं। बच्चे टीनशेड के नीचे पढ़ते हैं। उनके आसपास पशुओं का चारा रखा हुआ है। स्कूल की खराब हालत को देखते हुए बच्चों को मूल भवन से हटाकर दूसरी जगह पढ़ाया जा रहा है।

सीजेपी इसी तरह सरकारी स्कूलों की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण अभियान चला रही है। पार्टी की टीम स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था, भवन की हालत, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। टीम शिक्षकों और बच्चों से बातचीत कर जमीनी स्थिति की जानकारी लेने का भी प्रयास कर रही है।

सीजेपी के को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सामने लाने के लिए पार्टी का अभियान जारी रहेगा। रांका ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री व्यवस्था की कमियां छिपाने के लिए तानाशाही वाला रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश से सीजेपी डरने वाली नहीं है और जब तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक उनका मिशन जारी रहेगा।

रांका ने एक बयान में दावा किया कि रामपुरा कंवरपुरा का सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले जैसी जगह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वह खुद मौके पर पहुंच रहे थे, लेकिन इससे पहले वहां पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। रांका ने आरोप लगाया कि यह ग्रामीणों का विरोध नहीं, बल्कि भाजपा की ओर से भेजे गए लोगों की कार्रवाई है। उन्होंने कमल प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गरीब लोगों की जमीन पर कब्जे का काम करता है। हालांकि, ये सभी आरोप सीजेपी की ओर से लगाए गए हैं।

रांका ने कहा कि बच्चों को तबेले जैसी जगह पर पढ़ाया जा रहा है और जब उनकी पार्टी इस स्थिति को सामने लाने पहुंचती है तो उसका विरोध किया जाता है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक स्थिति बताया।

रामपुरा, कंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। मैं अभी वही पहुँच रहा हूँ।



लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहाँ पहुचे हुए थे, उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतर आए।



भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे, यह मंज़ूर है,… pic.twitter.com/OYYThDjKgB — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) August 21, 2026

विवाद की एक वजह पिछले दिनों हुई सीजेपी की स्कूल विजिट भी है। इन निरीक्षणों के बाद शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में आम लोगों और मीडिया की बिना वजह एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद स्कूलों के निरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया।

सीजेपी की टीम ने जयपुर में एक और सरकारी स्कूल का दौरा करने की योजना बनाई थी। टीम वाटिका रोड स्थित भट्टा वाला राजकीय स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था, भवन की स्थिति, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेने वाली थी। शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत कर स्कूल की वास्तविक स्थिति समझने की भी योजना थी।

रामपुरा की घटना ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के साथ-साथ स्कूलों के निरीक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव को भी सामने ला दिया है। एक तरफ ग्रामीण स्कूल को अपने स्तर पर सुधारने की बात कह रहे हैं, वहीं सीजेपी प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अपना अभियान जारी रखने का दावा कर रही है।