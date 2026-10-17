कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलग-अलग हाई-सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। इन दोनों को इस हफ्ते की शुरुआत में बिना अनुमति के जंतर-मंतर विरोध स्थल में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन ने उनकी कोठरियों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं और निर्देश दिया है कि दिन के समय उन्हें अन्य कैदियों के साथ बाहर न निकाला जाए।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों को 14 अक्टूबर को सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून का उल्लंघन करने के बार-बार प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि उन्हें बार-बार कानून का उल्लंघन करने और जमानत पर रिहा होने पर दोबारा कानून का उल्लंघन करने और दूसरों को उकसाने की गंभीर आशंका के चलते पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।

रांका कैदी नंबर 1784

जेल रिकॉर्ड के अनुसार, रांका का कैदी नंबर 1784 है और दास का कैदी नंबर 3752 है। दोनों को पहले जेल नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन बाद में रांका को जेल नंबर 4 में स्थानांतरित कर दिया गया। दास को जेल नंबर 2 के वार्ड नंबर 3 में रखा गया है, जबकि रांका को जेल नंबर 4 के वार्ड नंबर 15 में रखा गया है।

दूसरे वार्डों के किसी भी कैदी को अंदर आने की अनुमति नहीं

जिन ब्लॉकों में उन्हें रखा गया है, वे परिसर के अन्य ब्लॉकों की तुलना में कम भीड़भाड़ वाले हैं। तिहाड़ जेल के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वार्ड अलग-अलग हैं। दूसरे वार्डों के किसी भी कैदी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उनकी कोठरियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उन पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि वे आत्महत्या न कर सकें।”

गुरुवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने उनसे मुलाकात की। दास जेल नंबर 2 में हैं। इसी जेल में पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा गया था और फिलहाल एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद भी यहीं बंद हैं, हालांकि उन्हें एक अलग हाई-रिस्क सेल में रखा गया है।

एक सूत्र ने बताया कि रांका जेल नंबर 4 में है, जिसका इस्तेमाल पहले जेल अधिकारियों द्वारा विपश्यना ध्यान कार्यक्रमों के लिए किया जाता था और जहां पहले हथियार डीलर अभिषेक वर्मा को रखा गया था। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है, लेकिन उनमें से एक ने जेल प्रशासन से मौखिक रूप से एक कैदी से मिलने का अनुरोध किया था, जिसे ठुकरा दिया गया।

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राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध मार्च से पहले शुक्रवार को नेहा बोरा और अभिजीत दीपके को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था। अब दिल्ली पुलिस ने बताया है कि AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दिपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…