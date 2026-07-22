दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है।

डॉक्टर्स के मुताबिक, युवती की हालत में थोड़ा सुधार है लेकिन अभी भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और युवा घायल हुए थे जबकि कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी।

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संसद मार्च में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका हाल-चाल जाना।

एक और प्रदर्शनकारी शेख इरशाद की बाईं आंख में गोली लगी है। शेख इरशाद की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सर्जरी की गई है। एक अन्य प्रदर्शनकारी साहिल की आंख में भी गंभीर चोट आई है। उसकी हालत को देखते हुए उसे एम्स रेफर किया गया है।

आरएमएल अस्पताल की ओर से बताया गया है कि बाकी घायल प्रदर्शनकारियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट (NEET) से जुड़े सभी मुद्दों और युवाओं की हर जायज चिंता पर संसद में चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।