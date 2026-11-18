कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत बुधवार को दिल्ली के दो सरकारी स्कूलों ऑडिट किया। इसका उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में सौरव दास ने स्कूल के खस्ता हालात दिखाए। स्कूल आने वाले रास्तों पर कीचड़ युक्त पानी भी भरा दिखाया।

सौरव दास ने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “सीजेपी की दिल्ली टीम ने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत दिल्ली के सभी लोकसभा क्षेत्रों में 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया।” उन्होंने आगे लिखा, “मैंने खुद उत्तर-पश्चिम दिल्ली के किराड़ी में दो स्कूलों (एक दिल्ली सरकार का स्कूल और एक MCD स्कूल) का सोशल ऑडिट किया।”

दो- तीन बच्चों की हो चुकी है मौत- सीजेपी प्रवक्ता

आगे लिखा, “ऑडिट से पहले ही, मौके पर जाने पर पता चला कि किराड़ी में लोगों के रहने की हालत बहुत खराब है, जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरी की पूरी कॉलोनियाँ सीवर के पानी और कचरे से भरी पड़ी थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली के बाकी हिस्सों से कचरा लाकर किराड़ी में नए डंपिंग ग्राउंड (कचरा घर) बना रही है।”

उन्होंने बताया, “इसके अलावा, सरकारी स्कूलों से घिरे एक खुले जलाशय के चारों ओर कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ 30-40 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से दो-तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। कई अभिभावकों और स्थानीय निवासियों ने प्रतिनिधिमंडल से शिकायत की, “यहाँ रहना किसी नर्क से कम नहीं है।”

हालात पर कसा तंज

वीडियो में हालाते दिखाते हुए सौरव दास ने कहा, ‘स्कूल ठीक करो अभियान के तहत हम नार्थ वेस्ट दिल्ली के किराड़ी इलाके में आए हैं। उन्होंने इलाके की हालत में तंज कसते हुए कहा कि बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है, यहां पर रोज बच्चे अपने आप जाते हुए देखते होंगे। इसके बाद उन्होंने कीचड़ युक्त रास्ते को दिखाते हुए कहा कि ऐसी है जगह किराड़ी में, हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अभी रास्ते पर कम पानी हैं, लेकिन बारिश में यह रास्ता पूरी तरह पानी भरा दिखाई पड़ता है। पानी भरे हुए रास्ते पर चलते हुए सौरव दास ने कहा, ‘जैसे कॉकरोचों को गंदगी में रखा जाता है, वैसे ही सिस्टम ने लोगों को रखा हुआ है।”

विधायक और सांसद स्वीमिंग कर सकते हैं- सौरव दास

सौरव ने कहा, ठसोचने वाली बात है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए 105 करोड़ रुपये पास हुए, लेकिन वह पैसा कहां गया क्योंकि वो विकास हमें यहां तो नहीं दिख रहा। लोगों ने स्कूल की टूटी बाउंड्री वाल को दिखाते हुए कहा कि इसमें करंट आता है। स्कूल के अंदर भरे हुए पानी को दिखाते हुए सीजेपी प्रवक्ता ने कहा, अगर विधायक का मन करे तो इस भरे हुए पानी में आकर स्वीमिंग कर सकते हैं। सांसद जी भी स्वीमिंग कर सकते हैं।

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Cockroach Janta Party (Delhi Team) Audits 20 Government Schools Across All Lok Sabha Constituencies in Delhi under the School Thik Karo campaign.



I personally social audited two schools (one Delhi Government school and one MCD school) in Kirari in North-West Delhi.



Even… pic.twitter.com/lCB4HBpxTk — Saurav Das (@SauravDassss) November 18, 2026

सौरव दास ने स्कूल में पहुंच कर बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि क्लासरूम भी साफ नहीं होता। रास्ते पर जब पानी भरा होता तो हमें वहीं पार करना होता है और उसी हालत में आकर क्लास में बैठना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए सौरव दास ने स्कूल के पास तालाब को दिखाते हुए कहा कि बाहर भी नरक है और अंदर भी नरक है।

इसके बाद सौरव निठारी गांव के एमसीडी स्कूल भी पहुंचे। वहां उन्हें एंट्री नहीं दी गई तो उन्होंने गेट से वीडियो बनाते हुए लोगों से बात की। बच्चों के पैरेंट्स ने बताया कि बारिश के समय यहां भी पानी भर जाता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं।