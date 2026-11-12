बुधवार को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम स्थित टोलावाल गांव में एक निहंग सिख ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के सामने नशे की समस्या का मुद्दा उठाया। उसने कहा कि गांव में चिट्टा (हेरोइन) टॉफियों की तरह आसानी से मिल रहा है। यह कार्यक्रम गांव में विकास कार्यों पर चर्चा करने और ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत मालिकाना हक के दस्तावेज बांटने के लिए आयोजित किया गया था।

गुरप्रीत सिंह गोल्डी के रूप में पहचाने गए व्यक्ति ने कहा, ”हमारे गांव में चिट्टा टॉफियों की तरह मिल रहा है। यहां चोरी की घटनाएं भी होती हैं और इन चोरियों के पीछे नशे के आदी लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए।”

‘नशे की समस्या कैंसर जैसी’

इसके जवाब में अमन अरोड़ा ने कहा कि नशे की समस्या कैंसर जैसी है और इसे रातोंरात खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ”पिछली सरकारों के कार्यकाल में यह समस्या हमारे राज्य में आई। यह बहुत बुरी समस्या है और हम इसे खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस कैंसर का इलाज करने में समय लगेगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों को भी जिम्मेदारी से काम लेना होगा।”

अरोड़ा ने यह भी कहा कि नशे की समस्या को तभी खत्म किया जा सकता है जब इसकी मांग कम हो। उन्होंने कहा, ”अगर नशे की मांग नहीं होगी तो यह अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें शिकायत करना आपका अधिकार है और आपकी बात सुनना हमारा कर्तव्य है।”

इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ने भी अमन अरोड़ा के सामने सवाल उठाया। उसने पूछा कि नशे के मामलों में गिरफ्तार लोगों की जमानत के लिए गांव के लोग जमानती क्यों बनते हैं और उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद क्यों करते हैं।

उस व्यक्ति ने सवाल उठाते हुए कहा, ”जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो गांव का कोई न कोई व्यक्ति उसकी जमानत देने के लिए आगे आ जाता है। ऐसा क्यों? जब तक गांव के लोग ऐसे लोगों की जमानत कराते रहेंगे, तब तक नशे को कैसे खत्म किया जा सकता है?”

‘मामले की होगी जांच’

इस बीच संगरूर की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस बातचीत की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि गांव में नशे की उपलब्धता को लेकर अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, ”हम इस मामले की जांच करेंगे।”

अमन अरोड़ा ने 11 नवंबर को सुनाम विधानसभा क्षेत्र के करीब आठ गांवों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत 2256 परिवारों को मालिकाना हक के दस्तावेज बांटे। उन्होंने टोलावाल गांव में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन भी किया।

मंत्री ने घसीवाल में 140, चौवास में 370, टोलावाल में 380 और बीर कलां में 240 परिवारों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। वहीं झारों में 300, सहोके में 315, मंदर खुर्द में 229 और टोगावाल में 282 परिवारों को ये दस्तावेज सौंपे गए।

पंजाब में नशे को रोकना इतना मुश्किल क्यों, पाकिस्तान से आता है चिट्टा

पंजाब में चुनाव नजदीक है और नशे की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। 28 अक्टूबर को पुलिस ने कथित तौर पर ओवरडोज से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति का शव अपने कब्जे में ले लिया। परिवार शव लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा था।

दलजीत सिंह (35) के शव को मानसा में उस जगह ले जाया जा रहा था, जहां सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का परिवार पहले से ही धरने पर बैठा है। परविंदर सिंह झोटा की हत्या तब कर दी गई थी, जब उन्होंने एक दवा दुकान के मालिक पर नशीली दवाएं बेचने का आरोप लगाते हुए उसका विरोध किया था।