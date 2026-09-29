UP News: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र स्थित गढ़चपा गांव में देवा द्विवेदी नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 27 सितंबर को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के परिजन का आरोप है कि युवक के खिलाफ दर्ज गैर-जमानती एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) की धाराओं के मुकदमे और उससे उपजे मानसिक तनाव की वजह से उसने सुसाइड कर लिया।

परिजनों के अनुसार, देवा द्विवेदी पिछले कुछ महीनों से गंभीर मानसिक अवसाद से जूझ रहा था। जुलाई महीने में मानिकपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा संख्या 108/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 351(3) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST Act की धारा 3(1)(द) में मामला दर्ज कराया गया था।

क्या बोले युवक के परिजन?

मृतक देवा के परिजन का दावा है कि एससी/एसटी एक्ट की संगीन और कड़े कानूनी प्रावधानों वाली धाराओं के कारण समाज में बदनामी और गिरफ्तारी का डर उसे दिन-रात सता रहा था, जिससे वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मानसिक तनाव के बीच 25 सितंबर को एक नया घटनाक्रम सामने आया।

परिजन के मुताबिक, काम से लौटने के बाद देवा का अपने पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर तीखा विवाद हो गया। परिजनों का कहना है कि एक तरफ पहले से दर्ज एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे का भारी मानसिक बोझ और दूसरी तरफ पड़ोसियों का दबाव व प्रताड़ना, इन दोनों परिस्थितियों ने मिलकर उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया।

पुलिस ने दर्ज किया नया केस

परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना और तनाव से तंग आकर उसने फांसी लगा ली। घटना के बाद परिजनों के गंभीर आरोपों को देखते हुए मानिकपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मानिकपुर थाने में मुकदमा संख्या 155/26 पंजीकृत किया है। इसमें BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 352 और 351(3) के तहत पड़ोसियों और संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी जांच शुरू कर दी गई है।

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) पीयूषकांत राय ने बताया कि परिजनों की मांग पर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जुलाई में दर्ज हुए SC/ST एक्ट के मुकदमे के बाद से लेकर 25 सितंबर के विवाद और 27 सितंबर को हुई मौत के बीच कड़ियों का क्या संबंध था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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