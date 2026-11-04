केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, वहां ग्राउंड लेवल पर अपनी संगठनात्मक ताकत और सपोर्ट बेस का आकलन करने के लिए एक एक्सरसाइज शुरू की है। पार्टी 5 नवंबर को वाराणसी से शुरू होकर पूरे राज्य में ‘नव संकल्प महासभा’ की एक सीरीज़ आयोजित करेगी, ताकि उन सीटों की पहचान की जा सके जहां उसकी लोकल स्तर पर मौजूदगी है।

ये बैठक कमिश्नरेट में होंगी, जो हर डिवीज़न के तहत आने वाले जिलों को कवर करेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश पार्टी का मुख्य फोकस है, जहां वह दलित वोटरों के बीच अपना सपोर्ट मजबूत करना चाहती है। पार्टी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे रीजनल संगठनों की मौजूदगी के बीच इस इलाके में अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने का मौका देख रही है।

अरुण भारती हैं यूपी प्रभारी

LJP (RV) पिछले कई सालों से अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपना संगठन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। बिहार के जमुई से पार्टी के सांसद अरुण भारती उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं। वह पार्टी के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं।

अरुण भारती ने 1 नवंबर को वाराणसी में पहली ‘नव संकल्प महासभा’ के इंतज़ामों का जायज़ा लेने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। 5 नवंबर की रैली जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी, जहां पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और LJP (RV) के मकसद और उत्तर प्रदेश के लिए इसके प्रस्तावित मैनिफेस्टो की रूपरेखा बताएंगे।

क्या बीजेपी के साथ होगा गठबंधन?

पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। LJP (RV) केंद्र में BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार की एक मुख्य सहयोगी है और बिहार में भी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक ताकत और सपोर्ट बेस का जायज़ा लेने के बाद अपने सहयोगियों के साथ सीटों पर बातचीत करेगी। पार्टी उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही कोशिश करना चाहती है जैसी उसने 2025 के बिहार चुनाव से पहले की थी, जब उसने भोजपुर जिले के आरा में एक रैली के साथ ‘नव संकल्प महासभा’ कैंपेन शुरू किया था, जिसके बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मीटिंग की गईं।

आरा मीटिंग का मकसद शाहाबाद और मगध इलाके के सात जिलों में सपोर्ट जुटाना था, जिसमें 33 विधानसभा सीटें शामिल थीं। कोसी-सीमांचल इलाके के पूर्णिया पहुंचने से पहले नालंदा, गया, सारण, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में भी ऐसी ही मीटिंग की गईं। इन मीटिंग से पार्टी को चुनाव से पहले अलग-अलग इलाकों में अपनी संगठनात्मक पहुंच और सपोर्ट बेस का अंदाज़ा लगाने का मौका मिला। LJP (RV) ने आखिरकार NDA के हिस्से के तौर पर बिहार में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतीं।

चिराग बढ़ा रहे पार्टी का बेस

पार्टी ने 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ा था। अक्टूबर 2020 में पार्टी फाउंडर रामविलास पासवान की मौत के बाद 2021 में पार्टी में फूट पड़ गई, जिसमें चिराग पासवान को लीडरशिप और संगठनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा। वह अपनी स्थिति मज़बूत करने और संगठन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी बिहार से आगे बढ़ने की सोच रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर जो हालिया बयान दिया था उसके बाद से उनकी बयानबाजी लगातार NDA सरकार की चिंता बढ़ा रही है। चिराग ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। पढ़ें पूरी खबर