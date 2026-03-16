केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करता हूं। मेरे पास केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी है और उसे निभाना मेरी प्राथमिकता है।

चिराग ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से होना चाहिए लेकिन इन तमाम बातों पर मुहर गठबंधन के भीतर जल्द लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

राज्यसभा चुनाव को लेकर चिराग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आज बिखराव विपक्ष में दिखा, RJD के खुद के विधायक नदारद दिखे, कांग्रेस के भी काफी विधायक गायब थे। काफी हद तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन ही गई है, औपचारिकताएं बाकी है। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नए जोश से सरकार काम करेगी।

वहीं, इससे पहले रविवार को जमुई से सांसद अरुण भारती ने कहा कि यदि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की सहमति हुई तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शीर्ष नेतृत्व से चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करती रही है।

सांसद ने कहा कि चिराग पासवान लंबे समय से ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ के विजन की बात करते रहे हैं। यदि उन्हें बिहार की जनता की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में करने का अवसर मिलता है तो वे अपने विजन के माध्यम से राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान का भी मन बिहार लौटकर राज्य की सेवा करने का है।

बिहार के ग्यारहवें सीएम कर्पूरी ठाकुर, कम वक्त की सरकार, मगर असर आज तक

बिहार के 11वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर दो बार इस पद पर रहे — एक बार लगभग छह महीने के लिए और दूसरी बार दो साल से भी कम समय के लिए। उनके कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा छोड़ी गई वैचारिक और नीतिगत विरासत की गहराई को पूरी तरह नहीं दर्शाती। अपने जीवनकाल में ठाकुर ने अपने मार्गदर्शक नेताओं के उभार के कारण अपने कद को घटते देखा, लेकिन हाल के दशकों में उन्हें सभी राजनीतिक गलियारों में व्यापक सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है। समाजवादी नेताओं की श्रेणी में वे डॉ. राम मनोहर लोहिया के बाद आने वाले प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। पढ़ें पूरी खबर।