मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर यूएन में चीन के विरोध को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गुरुवार (14 मार्च) को दो वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं से मुलाकात को दिखाया गया है। एक वीडियो में प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, वहीं दूसरे में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एंजेला मर्केल जैसे नेता हैं। इन वीडियोज के बाद ट्विटर यूजर्स ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं।

वीडियो में क्या है: कांग्रेस के वीडियो में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अहमदाबाद दौरे के दृश्य दिखाए गए हैं। इनमें एडिटिंग के जरिए दोनों नेताओं की छद्म बातचीत दिखाई जा रही है। वीडियो में एक दृश्य में जिनपिंग विजिटर्स बुक में कुछ लिख रहे थे, इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। एडिटेड वीडियो में दोनों नेताओं के बीच मसूद अजहर के मसले पर भी बातचीत दिखाई गई।

An accurate representation of Modi's relationship with President Xi of China. #HugplomacyYaadRakhna pic.twitter.com/5YgqxuEvaS

इसके साथ ही एक अन्य वीडियो में कांग्रेस ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात के तरीके पर तंज कसा है। कांग्रेस ने एक बार फिर इसे पीएम मोदी की हगप्लोमेसी नाम दिया है।

With Modi, it seems like a hug a day sends foreign leaders running away. #HugplomacyYaadRakhna pic.twitter.com/gjJ8ryTwtZ

— Congress (@INCIndia) March 14, 2019