पाकिस्तान में पुलिस एक बच्चे के माता-पिता की तलाश कर रही है। खास बात ये है कि बच्चे ने ऐसा काम किया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी लोग हैरत में है। एक बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा एक एसयूवी चला रहा है। पाकिस्तान की एक बिजी रोड पर बच्चा एसयूवी चला रहा है। पाकिस्तान की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर है। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला बच्चा 5 साल का है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के पैडल पर यह बच्चा खड़ा है और शहर की सबसे बिजी रोड पर गाड़ी चला रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी में बच्चा अकेला है और गाड़ी चल रही है। हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे को तो कहीं पर भी न तो पुलिस वालों ने पकड़ा ना ही किसी चेकप्वाइंट पर गाड़ी रोकी गई। शहर के सबसे बिजी रोड पर इस तरह गाड़ी चलाकर बच्चे ने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि अब पुलिस ने मामले में दखल दी है और बच्चे के माता-पिता का पता किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिला जिला रिएक्शन रहा है। जहां कुछ लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है तो वहीं कुछ लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया है। वीडियो को ट्वीट करते हुए कई लोगों ने लिखा कि इस बच्चे के माता पिता ने बच्चे समेत और कई लोगों की जान खतरे में डाल दी।

A small kid driving Landcruiser in Multan how’s his feet even touching pedals. Whose kid is this pic.twitter.com/h5AXZztnYb

— Talha (@talha_amjad101) January 26, 2021