बिहार के जहानाबाद में एक बीमार मासूम ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। बच्चे की मां उसके इलाज के लिए एंबुलेंस की खोज में दर-ब-दर भटकती रही। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से 3 साल के बच्चे की जान चली गई। अब इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स ने गुस्सा जताया है। जहां कई लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की आलोचना की है, वहीं कई और लोगों ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ठीक होने के दावों पर ही सवाल उठा दिए हैं।

As a mother, I broke down when I saw this video! @NitishKumar why aren’t ambulances available? This is criminal negligence & you must take action against the hospital https://t.co/Ir5Apisv4s

— Shama Mohamed (@drshamamohd) April 11, 2020