अरबी पढ़ाने वाले मौलवी पर लगा बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप, दर्ज हुआ मुकदमा

हैदराबाद में एक मौलवी पर बच्चे के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी मौलवी अरबी भाषा का टीचर है। घटना हैदराबाद के फलकनुमा की है। यह मामला उस वक्त सामने आया है जब बच्चे का पिता पुलिस थाने पहुंचा। पीड़ित बच्चे के पिता ने मौलवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है।

दरअसल मंगलवार ( 6 मार्च) को हैदराबाद में फलकनुमा क्षेत्र के एसीपी सईद फैज ने इस केस के बारे में जानकारी दी। एसीपी ने बताया कि कल (5 मार्च) को एक शख्स रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया। शख्स ने बताया कि उसके बेटा का यौन शोषण किया गया है। साथ ही पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके बच्चे का यौन शोषण एक मौलवी ने किया है, जो अरबी भाषा का टीचर है।

Yesterday a man came to us to lodge a complaint that his son was sexually assaulted by an Arabic teacher. Case has been registered under sections 5 & 6 of POCSO Act. We are investigating this and are on the lookout for the teacher: Syed Fiyaz, ACP Falaknuma #Hyderabad pic.twitter.com/sGM6fckqhO

