तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार विधानसभा में मचे हंगामे के बीच एक डीएमके विधायक की मदद की। उनके इस अंदाज का वीडिया तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडिया पर सदन में मौजूद मंत्रियों व अन्य सदस्यों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

विधानसभा में जब डीएमके विधायकों ने स्पीकर के सामने धरना दिया तो मुख्यमंत्री ने शालीनता और शिष्टाचार का परिचय दिया। उन्होंने विपक्ष के विधायक दुरई चंद्रशेखर की मदद की।

विपक्ष दे रहा था धरना

दरअसल डीएमके विधायक मुख्यमंत्री विजय के भाषण का जवाब देने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो विधानसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया। इस बीच तिरुवैयारु से डीएमके विधायक दुरई चंद्रशेख अपनी सीट पर बैठे रहे।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब सीएम विजय ने देखा कि चंद्रशेखर वॉकआउट में शामिल नहीं हुए तो उन्होंने पूछा कि विधायक दूसरे डीएमके नेताओं के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर डीएमके विधायक ने जवाब दिया कि वह अपनी सीट से उठ नहीं पा रहे हैं। तब विजय ने पूछा, ‘आपका क्या मतलब है कि आप उठ नहीं सकते?’

इसके बाद सीएम विजय अपनी सीट से उठे और डीएमके विधायक दुरई को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वॉकआउट में शामिल होने से पहले डीएमके विधायक ने हाथ जोड़कर विजय का शुक्रिया अदा किया।

इस घटना ने सदन में मौजूद मंत्रियों और अन्य सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसकी प्रशंसा की। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में विजय को अपनी सीट पर लौटने से पहले विधायक दुरई को उठने में मदद करते देखा गया।

महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा

इससे पहले, मुख्यमंत्री विजय ने चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ दोहरे अर्थ वाली टिप्पणियां या किसी भी तरह की अभद्र भाषा या अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए विजय ने कहा, “अगर कोई महिलाओं के बारे में अपमानजनक तरीके से बात करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

DMK पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप

मुख्यमंत्री विजय ने आरोप लगाया कि ED ने DMK पर पार्टी फंड के जरिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ईडी ने पार्टी फंड के नाम पर कथित तौर पर पैसे इकट्ठा करने के मामले में पूर्व सीएम एमके. स्टालिन और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन का जिक्र किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “ईडी ने भ्रष्टाचार के सभी आरोपों का जिक्र किया है; पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, सारे सबूत यहाँ हैं, अगर हम यह कहेंगे तो वे भाग जाएँगे; एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन पार्टी फंड से सीधे फायदा उठाने वाले लोग हैं।”

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर की बात

आगे कहा, “DMK ने मुझे उन तीन विभागों की फाइलें खोलने की चुनौती दी, जिन्हें मैंने पिछली सरकार के दौरान भ्रष्ट बताया था। उन फाइलों को खोलने से पहले, मैं 1988 में DMK सरकार के भ्रष्टाचार पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि पर मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और इस बात को उजागर किया है।”

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव के बाद अपने सहयोगियों को 9 सितंबर को एक बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में उनके गठबंधन को औपचारिक रूप देने पर चर्चा होगी। वहीं, टीवीके की ओर से कांग्रेस को एक और प्रस्ताव मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को भविष्य में पीएम पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखें। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें