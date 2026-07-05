तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भगदड़ मचने के बाद पहली बार करूर जाने की तैयारी में हैं। इसे लेकर तारीख भी तय कर ली गई है। टीवीके के नेता एम आर विजयभास्कर ने कहा कि वे करूर जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उनका यह दौरा 10 जुलाई को होगा और वे यहां सरकारी विभागों से मीटिंग करेंगे और जनसभा कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। सीएम विजय पिछले साल करूर में हुई उस बड़ी दुर्घटना के बाद पहली बार वहां जाएंगे।

41 लोगों की गई थी जान

रैली के दौरान उस समय कम से कम 41 लोगों की जान चली गई थी। वे उस समय तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे थे। एक तमिल एक्टर के तौर पर विजय की बड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से उन्हें देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी, और फिर खराब मैनेजमेंट की वजह से अफरा-तफरी मची, जो जल्द भगदड़ तब्दील हो गई।

इस घटना को विजय की राजनीतिक शुरुआत के लिए नुकसानदेह माना गया था, हालांकि अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने MK स्टालिन की DMK को हरा दिया।

सरकार जल्द करेगी आधिकारिक कार्यक्रम का घोषणा

मुख्यमंत्री के करूर दौरे के बारे में विजयभास्कर ने कहा कि तैयारियां चल रही हैं और उनके दौरे में ‘मक्कल संदिप्पु’ (जनसंपर्क) कार्यक्रम भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही आधिकारिक कार्यक्रम और जगहों की घोषणा करेगी।

भगदड़ के बाद आमने-सामने आ गए DMK और TVK

पिछले साल 25 सितंबर को विजय की करूर रैली में मची भगदड़ की वजह से दोनों TVK और DMK के बीच टकराव की स्थिति बन गई और कार्यक्रम में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए गए।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जिसने 13 अक्टूबर 2025 को भगदड़ की जाँच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने कहा कि इस दुखद घटना ने जन-चेतना को झकझोर दिया है और राज्य की जाँच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा किया है।

बीते दिन 4 जुलाई को DMK ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर करूर भगदड़ मामले की कार्यवाही में एक पक्ष के तौर पर शामिल होने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट की निगरानी में हो रही CBI जांच की निष्पक्षता और आजादी सुनिश्चित करने के लिए उसका दखल जरूरी है।

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तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी कहा था कि हम भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, वही अब उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें