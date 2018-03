VIDEO: पुलिस स्टेशन में जमकर मारपीट, सब इंस्पेक्टर ने सीनियर को डंडे से पीटा

छत्तीसगढ़ में सीनियर पुलिस अधिकारी से नाराज सब इंस्पेक्टर ने डंडे से उनकी पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमेर में कैद हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक सप्ताह बाद भी आरोपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। सामने आई फुटेज में पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस अधिकारी से थोड़ी दूरी पर सब इंस्पेक्टर बैठा है।

वीडियो में एक अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। इस दौरान सीनियर अधिकारी किसी बात पर नाराज हो गए और मेज पर रखे डंडे से जूनियर को धमकाने की कोशिश की। इससे गुस्साया जूनियर कुर्सी से उठा और सीनियर अधिकारी से मारपीट शुरू कर दी है। आरोपी ने इस दौरान डंडा भी छीन लिया और बुरी तरह पीटा। सामने आए वीडियो सब इंस्पेक्टर वरिष्ठ अधिकारी को मेज ही गिराकर पीट रहा है।

हालांकि चंद सेकंड बाद कुछ अन्य पुलिसकर्मी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार सीनियर अधिकारी को मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

On tape: Cop thrashes his senior in Chhattisgarh, no action against SI even one week after the incident. @priyanktripathi with more details. pic.twitter.com/Hg1MWFK4Xh

