दंतेवाड़ा: चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सुरक्षाबलों को नक्सलियों ने बनाया निशाना, CISF का जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा में नक्सलियों ने CISF जवानों की एक बस को निशाना बनाकर हमला किया है। बचेली इलाके के पास किए गए इस हमले में सीआईएसएफ के दो जवान बुरी तरह घायल हो गए और एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। घायल जवानों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। हमले तीन नागरिकों की भी मौत हो गई है। दंतेवाड़ा में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। जिसके चलते चुनावी ड्यूटी के लिए दंतेवाड़ा जा रहे थे।

Naxals trigger a blast on a bus near Bacheli in Chhattisgarh’s Dantewada. Multiple casualties. Two injured CISF personnel have been shifted to hospital. More details awaited. pic.twitter.com/NVxXSM8ONw

#UPDATE 4 casualties in the incident where naxals triggered a blast on a bus near Bacheli in Chhattisgarh’s Dantewada. 3 civilians and 1 CISF personnel have lost their lives. pic.twitter.com/nN21686y7o

— ANI (@ANI) November 8, 2018