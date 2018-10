छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन के जवानों पर हमला बोल दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए हैं जबकि दो अभी भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान मुरदोंडा से बासागुडा जा रहे थे। आवापल्ली और मुरदोंडा के बीच हुए इस हमले में नक्सलियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था। नक्सलियों ने आईईडी के धमाके से सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रहे वाहन को उड़ा दिया था।

बीजापुर जिले के एएसपी दिव्यांग पटेल ने स्थानीय मीडिया को जानकारी दी है। बताया गया कि प्राथमिक सूचना के मुताबिक, जब जवान गश्त पर निकले थे, उसी वक्त नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके वाहन को उड़ा दिया और घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में पांच जवान शहीद हुए हैं जबकि दो जवान घायल हो गए हैं।

Four Central Reserve Police Force personnel (one ASI, one head-constable, two constables of 168 battalion) lost their lives in an IED blast in Awapalli Police Station area(Bijapur). 2 injured jawans sent for medical treatment:P Sundar Raj, DIG (Anti-Naxal Operation).#Chhattisgarh pic.twitter.com/axnnlJswza

