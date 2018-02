तीसरी क्लास की स्टूडेंट को साथियों ने पीटा, प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान

छत्तीसगढ़ में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। यह मामला बिलासपुर जिले के पेंडरा का है। बच्ची के साथ मारपीट उसके ही साथ कमरे में रहने वाली अन्य छात्राओं ने की है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद आरोपी छात्राओं ने उनकी बेटी को धमकी दी थी कि वह इसका जिक्र किसी से न करे, वरना उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। एएनआई के अनुसार, यह विवाद उस समय खड़ा हुआ, जब पीड़िता अपने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रही थी। तभी उससे 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के कुछ कपड़े जमीन पर गिर गए। इसके बाद छात्राओं ने बच्ची की बुरी तरह से पिटाई कर दी।

चोट के कारण पीड़िता को काफी दिनों से दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपने परिवार को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। पीड़िता से जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उसने आपबीती परिजनों को सुनाई। एएनआई से बातचीत के दौरान पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, “वो कपड़े सुखा रही थी कि कुछ कपड़े जमीन पर गिर गए। इसके कारण सभी ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। उन्होंने मेरी बेटी के शरीर में डंडा डाला और उसे धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो और पीटेंगे। जब काफी दिनों तक उसकी चोट का दर्द कम नहीं हुआ तो उसने घटना के बारे में मुझे बताया।”

#Chhattisgarh: A student of class 3 was allegedly assaulted by her hostel roommates in Pendra, Bilaspur. The victim received injuries in her private parts during the clash.

