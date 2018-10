इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये कांग्रेस के द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की दूसरी सूची है। इस लिस्ट में भाजपा के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्‍ला का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने करुणा शुक्‍ला को राजनांदगांव सीट से मुख्‍यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस ने अपनी इसी लिस्ट में खैरागढ़ सीट से गिरवार जांघेल, डोंगरगढ़ (अजा) सीट से भुवनेश्‍वर सिंह बघेल, डोंगरगढ़ से दलेश्‍वर साहू, खुज्‍जी से चन्‍नी साहू और मोहला मानपुर से इंद्रा शाह मंडावी को अपना उम्‍मीदवार बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने दो विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। जिनमें खुज्जी से भोलाराम साहू और मोहला से तेजकुंवर नेताम का नाम शामिल है।

A B Vajpayee’s niece Karuna Shukla to be Congress candidate against Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh. @IndianExpress pic.twitter.com/yVHICIX5JA

— Manoj C G (@manojcg4u) October 22, 2018