नाबालिग का यौन शोषण हुआ तो शुद्ध कराने के नाम पर कटवा दी लड़की की चोटी

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में छेड़छाड़ की शिकार एक आदिवासी बालिका के शुद्धिकरण के नाम पर समाज के लोगों ने उसके बाल काट दिये । पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाल काटने की घटना में शामिल लोग फरार हैं। कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने ‘भाषा’ को दूरभाष पर बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य कुकदूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंदूरखार गांव में छेड़छाड़ की शिकार 13 वर्षीय आदिवासी बालिका के समाज के लोगों ने बाल काट दिये। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी अर्जुन यादव (22) को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बैगा आदिवासी समाज की तीन महिलाओं समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिंह ने बताया कि पिछले महीने की 21 तारीख को सेंदूरखार गांव में निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान बालिका से अर्जुन यादव ने छेड़छाड़ की थी। जब बालिका ने इसकी जानकारी परिजन को दी तब गांव में दूसरे दिन 22 तारीख को पंचायत बुलाकर यादव पर पांच हजार रूपए का दंड लगाया गया था। मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी।

#Chattisgarh: A minor girl was excommunicated & her head was half shaved over alleged incident of eve teasing in Kawardha. The decision was given by the panchayat of her own tribe. Case registered under the Atrocity act. The culprit Arjun Yadav has been detained. pic.twitter.com/Ebhd2T7Qfe

