छत्तीसगढ़: चुनाव से पहले रायपुर में कार से 46.5 लाख कैश बरामद, पुलिस जांच रही इलेक्शन कनेक्शन

छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने एक गाड़ी से 46 लाख 50 हजार रुपये जब्त किए हैं। रायपुर के भारत माता चौक इलाके से पुलिस ने यह रकम बरामद की है। गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका नाम मुकेश सिंह है। मुकेश ने खुद के कारोबारी होने का दावा किया है। यह घटना राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले सामने आई है। पुलिस इसमें किसी तरह का इलेक्शन कनेक्शन होने की जांच भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्‍तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। वर्तमान विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 जनवरी, 2019 को संपन्न हो जाएगा। छत्‍तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार काबिज है। 2013 के चुनावों में बीजेपी ने छत्‍तीसगढ़ में 49 सीटें जीती थीं।

गौरतलब है आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनैतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पाली-तानाखर सीट से विधायक रामदयाल उइके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस को चुनाव में इससे बड़ा झटका लग सकता है। रामदयाल उइके ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें रामदयाल उइके इससे पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। वे 18 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उइके ने कहा कि जहां आदिवासी नेता को मान-सम्मान नहीं मिलेगा तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।

