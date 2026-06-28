इसी साल फरवरी 2026 में 58 साल के बद्री पटेल अपने आंगन में एक खाट पर बेसुध मिले। उनका परिवार उन्हें हॉस्पिटल ले गया लेकिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। मार्च में 59 साल के पूर्व सरपंच छतूराम साहू ने अंतिम संस्कार की तैयारियों की देखरेख करते समय जी मिचलाने की शिकायत की और गिर पड़े। उसी महीने बाद में 38 साल के विनोद साहू नदी के किनारे गिरे हुए मिले।

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के खारवे गांव में (जिसकी आबादी 1,000 है) पिछले पांच महीनों में हुई आठ मौतों में से ये तीन थीं। उन सभी में एक बात सामान्य थी वे सभी रामसहाय जायसवाल के साथ शराब पीने गए थे। रामसहाय एक लोकल किराने की दुकान का मालिक था जिसे 22 जून को सभी 8 लोगों की मौत के लिए गिरफ्तार किया गया था।

रामसहाय से जुड़े तार

जांच करने वालों पुलिसकर्मियों के मुताबिक शवों का पोस्टमॉर्टम नहीं किया गया क्योंकि शुरू में माना जा रहा था कि मौतें प्राकृतिक वजहों से हुई थीं।

22 जून को पुलिस ने 46 साल के रामसहाय को फरवरी और मई के बीच कथित तौर पर की गई 8 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि रामसहाय ने लोकल शराब की बोतल में सुहागा नाम का तेज चूहे मारने वाला जहर मिलाया, जिससे 15 मिनट के अंदर अनजान लोगों की मौत हो गई। ज़्यादातर पीड़ित 50 साल के थे और कहा जाता है कि वे रेगुलर शराब पीने वाले साथी थे। पुलिस का कहना है कि रामसहाय ने छोटी-मोटी पर्सनल बहस से लेकर प्रॉपर्टी की परेशानियों तक बढ़ी हुई बातों के लिए निशाना बनाया था।

एक ऐसे गांव के लिए जहां क्राइम कम होते हैं, ये हत्याएं एक बहुत बड़ा झटका थीं। गांव में पीपल का पेड़ था, जो मीटिंग पॉइंट है। पीड़ितों में से एक बुथालू साहू के बेटे बगराम साहू कहते हैं, “हमें लगा कि भगवान हमसे नाराज हैं।”

किराने की दुकान भी चलाता था रामसहाय

महानदी नदी के पास बसा खार्वे पुराने और नए खार्वे में बंटा हुआ है, जिसमें एक पीपल का पेड़ गांव का बीच का हिस्सा है। कई घरों से घिरा, इसके चारों ओर गोल कंक्रीट का प्लेटफ़ॉर्म गांव का सेंटर प्वाइंट है, जहां गांव की सभी सड़कें जाती हैं। यहीं पर दोस्त मिलते हैं, खबरें शेयर करते हैं और वादे करते हैं। यहीं पेड़ के ठीक बगल में रामसहाय अपनी किराने की दुकान भी चलाता था।

पुलिस के मुताबिक ज़्यादातर मौतों का पता नहीं चल पाया क्योंकि उन्हें कभी-कभी डॉक्टरों ने प्राकृतिक वजहों से मौत मान लिया था। इसकी शुरुआत 7 फरवरी को 58 साल के बद्री पटेल से हुई। उस शाम बद्री पटेल, रामसहाय के साथ शराब पीने गए थे। वह पहले भी कई बार जा चुके थे और रात 9 बजे घर लौटे। जब उनकी बेटी ने दो घंटे बाद उन्हें देखा, तो वह आंगन में अपनी खाट पर बेसुध पड़े थे।

डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक बताया। जम्मू में राजमिस्त्री का काम करने वाले उनके बेटे विक्रम ने कहा, “मेरे पिता और रामसहाय बचपन के दोस्त थे। मेरे पिता पैसे संभालकर रखने के लिए रामसहाय के पास रखते थे और जब भी उन्हें जरूरत होती थी, मांग लेते थे। मुझे अब भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।” अगले कुछ हफ़्तों में तीन और लोगों की मौत हुई। इनमें 20 फरवरी को 60 साल के बुथालू साहू, 2 मार्च को 59 साल के छतूराम साहू और 12 मार्च को 60 साल के बुधराम जायसवाल शामिल हैं।

पूर्व सरपंच छतूराम साहू ने भी रामसहाय के साथ ड्रिंक की। उनके 29 साल के बेटे हरीश कहते हैं, “वह गांव में नहीं रह रहे थे और बुथालू साहू के अंतिम संस्कार के लिए वापस आए थे। वह रामसहाय के साथ ड्रिंक करने गए, फिर अंतिम संस्कार के लिए खाने की तैयारी देखने चले गए, तभी उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह लेट गए और जब तक हम उन्हें अस्पताल ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।”

31 मार्च को विनोद साहू की मौत के बाद ही चिंता बढ़ने लगी। उनके परिवार का कहना है कि उस सुबह, 38 साल के विनोद नहाने के लिए महानदी गए, जो उनका रोज का सुबह का रूटीन है। इसके बाद रामसहाय के साथ ड्रिंक करने चले गए।

लगातार मौतों ने बढ़ाई चिंता

15 मिनट बाद घर पर उसकी मौत हो गई। एक वकील कहते हैं, “हमें बाद में पता चला कि विनोद ने किसी को बताया था कि उसने उस सुबह रामसहाय के लिए देसी शराब खरीदी थी और वे इसे शेयर करने का प्लान बना रहे थे।” गांव के लिए विनोद की मौत खास तौर पर चिंता की बात थी। उससे पहले के दूसरों के मुकाबले, विनोद काफी जवान और हेल्दी थे। रामसहाय के पड़ोसी और पूर्व सरपंच दिलहरण जायसवाल कहते हैं, “हमें लगा कि गांव में इतनी मौतें होना एक बुरा शगुन है। अप्रैल में, हमने अपने गांव के एक बैगा (लोकल पुजारी) और एक गुनिया (पारंपरिक ओझा जो शगुन भी पढ़ते हैं) से सलाह ली और दो मौकों पर पूजा भी करवाई।”

अगले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक दो और मौतें हुईं। इनमें 28 अप्रैल को 55 साल के गजानन मांझी और 30 अप्रैल को 59 साल के चैतूराम साहू शामिल थे। गांव वालों ने इन मौतों को जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। फिर महेत्रु शू की मौत हो गई और गांव वालों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 14 मई की सुबह जब 40 साल के महेत्रु की मौत हुई, तो वह बिल्कुल ठीक थे और नहाने के लिए नदी पर गए थे।

उनके बेटे दिव्यांशु ने कहा, “किसी ने उन्हें रामसहाय से बात करते हुए देखा था। उन्होंने शराब पी और नदी में नहाने चले गए। कुछ मिनट बाद वह नदी के किनारे गिर गए।” मौत से गांव में खलबली मच गई और पेड़ के नीचे चर्चाएं शुरू हो गईं। तभी उन्हें कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। कुछ दिन पहले उनमें से एक 23 साल का दिहाड़ी मजदूर कार्तिक कुम्हार, रामसहाय की दी हुई शराब पीने के बाद बीमार पड़ गया था। वह कहते हैं, “मैं दिन के बीच में घर आया और अपने दोस्त प्रमोद साहू से पूछा कि क्या उसके पास शराब है। उसने कहा कि उसके पास आधी बोतल शराब है जो रामसहाय ने उसे दी थी। मैंने वह पी ली, और 20 सेकंड के अंदर मुझे उल्टी हो गई और मैं बेहोश हो गया, और 5-6 घंटे बाद ही होश आया।”

इस कहानी से घबराकर गांव वालों ने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। 6 जून को (महेत्रु की मौत के करीब 20 दिन बाद) उन्होंने रामसहाय का नाम लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महीने के आखिर में 8 FIR दर्ज की गईं।

रामसहाय कौन है?

जो लोग रामसहाय को जानते हैं, वे एक बहुत अलग तस्वीर दिखाते हैं। रामसहाय एक मिलनसार, सामाजिक और भगवान से डरने वाला आदमी है, जो आसानी से दोस्त बना लेता है और सबके साथ घुलमिल जाता है। छोटे कद का दुबला-पतला 49 साल का रामसहाय सात भाई-बहनों (तीन भाई और चार बहनों) में सबसे छोटा है। वह एक इज्जतदार, अमीर परिवार से है। क्लास 7 ड्रॉपआउट रामसहाय के दो बेटे हैं। एक ग्रेजुएशन के बाद दूसरी किराने की दुकान चलाता है और दूसरा अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि रामसहाय की दुकान गांव में पहली किराने की दुकान थी। बेटों से जवाब के लिए संपर्क नहीं हो सका। लेकिन उसके भाई का कहना है कि परिवार इन आरोपों से हैरान है।

रामसहाय के भाई शिवचरण ने कहा, “रामसहाय जब बच्चा था, तब हमारे पिता की मौत हो गई थी और हमारी मां की पांच साल पहले मौत हो गई। वह हमेशा मदद करता था, और किसी ने उसे कभी मना नहीं किया। पंद्रह साल पहले उसने गांव में दो छोटे मंदिर बनवाए। हम सब हैरान हैं। हम उससे सच बताने के लिए कहते रहे, लेकिन वह खुद को बेगुनाह बताता रहा।”

गांव वालों का कहना है कि उसे देर शाम तक पड़ोसियों के साथ ड्रिंक्स शेयर करते या बातें करते देखना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन वह दिखने में मिलनसार था, लेकिन कुछ लोग यह भी याद करते हैं कि कैसे वह किसी बात पर लोगों से दूर हो जाता था। पूर्व सरपंच दिलहरन ने कहा, “वह मेरे साथ बीयर पीता था। लेकिन जब से मैंने उसके ठीक बगल में किराने की दुकान खोली है, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है।”

22 जून को रामसहाय हुए गिरफ्तार

गांव वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने मौतों की जांच और करीब से की। रामसहाय को 22 जून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि रामसहाय अपने शिकार लोगों को गोवा नाम की एक लोकल शराब देता था, जो 120 रुपये प्रति बोतल बिकती थी। कहा जाता है कि वह इसमें चूहे मारने की दवा मिलाता था और फिर अनजान लोगों को देता था, कभी-कभी तो मुफ़्त में भी देता है।

डीएसपी कौशल वासनिक ने इस मामले को लेकर कहा, “हमारे पास इस मामले में मजबूत सबूत हैं। हम फ़ोरेंसिक सबूतों पर भी निर्भर हैं। सात लोगों की लाशें निकालने के बाद फ़ोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सैंपल लिए और उन्हें फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा ताकि पता चल सके कि उनमें सुहागा के निशान मिले हैं या नहीं।”

पुलिस का दावा है कि कथित मकसद निजी तानों और मजाक से लेकर जमीन के झगड़े, जादू-टोने के शक और एक मामले में बिना चुकाए गए कर्ज़ तक अलग-अलग मामले थे। एक मामले में कहा जाता है कि जहर अनजाने लोगों को चला गया। एक अधिकारी का कहना है, “पूछताछ के बाद हमें पता चला कि आरोपी छोटी-छोटी बातों पर नाराज था। वह यह भी मानता है कि उसने गांव के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन उसे कभी वह इज़्जत नहीं मिली जिसका वह हकदार था।”

अब कैसा है माहौल?

अब गांव वाले शाम को गपशप के लिए बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते रहते हैं और बच्चे रामसहाय के ताले लगे घर और दुकान के पास खेलते हैं। लेकिन सामान्य लगने वाली चीज़ों के नीचे तनाव हैं। पेड़ के पास बैठे गांव वाले किशन साहू कहते हैं, “अब कोई भी रामसहाय के बारे में बात नहीं करना चाहता।”

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