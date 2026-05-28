ओडिशा के एक 35 साल के आदमी को रायपुर पुलिस ने मंगलवार रात गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन का निजी सहायक बनकर रायपुर के एक बीजेपी विधायक से 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। यह घटना रविवार रात करीब 8:24 बजे हुई, जब बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के नंबर पर कथित तौर पर एक फोन आया।

क्या है मामला?

Truecaller पर कथित तौर पर कॉलर नितिन नवीन का पर्सनल असिस्टेंट दिखा, जिसने दावा किया कि उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और वह परिवार के सदस्यों के साथ जंगल इलाके में फंसा हुआ है। जब पुरंदर मिश्रा मदद के लिए तैयार हो गए, तो उन्हें उसी नाम से एक और नंबर से कॉल आया, और कथित तौर पर UPI के ज़रिए 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए।

जल्द ही अनजान मोबाइल नंबर वाले ने पुरंदर मिश्रा को बार-बार फोन करके और पैसे मांगे, जिससे शक हुआ। जब पुरंदर मिश्रा ने इस घटना के बारे में दूसरों को बताया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है और कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर, आरोपी सहदेव मलिक को ओडिशा के पुरी के तलदा से गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपी को शिकायत करने वाले का नंबर इंटरनेट से मिला होगा। जब हमने उसके रिकॉर्ड चेक किए, तो उसने इसी तरीके से और लोगों को ठगने की कोशिश की थी।”

राज्य के गृह मंत्री ने साइबर क्राइम पर क्या कहा?

वैसे पिछले साल रायपुर के एक और विधायक सुनील कुमार सोनी ने छत्तीसगढ़, खासकर राजधानी रायपुर में बढ़ते साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया था। सवाल का जवाब देते हुए राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में साइबर क्रिमिनल्स ने 18 महीनों (जनवरी 2024 से जून 2025) में 1,301 पीड़ितों से 107.03 करोड़ रुपये ठगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ पुलिस 3.36 करोड़ रुपये रिकवर करने में कामयाब रही।

मंत्री ने कहा था कि 33 जिलों में हुए 107 करोड़ रुपये के नुकसान में से रायपुर में 47.57 करोड़ रुपये, बिलासपुर जिले में 10.2 करोड़ रुपये और दुर्ग जिले में 9.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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